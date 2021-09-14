Миллиардера для инвестиций в новую криптовалютную торговую фирму

Зарубежка

Миллиардера Стивена Коэна собираются инвестировать в новую криптовалютную торговую фирму, последнюю ставку на рынках цифровых активов со стороны известного инвестора Уолл-стрит.

По словам менеджера хеджирования и владельца New York Mets, бизнес хедж-фонда соглашается осуществить первоначальные инвестиции в Radkl, количественную торговую фирму, которая специализируется на цифровых активах, согласно руководству фирмы и представителю г-на Коэна.

Редкль, известный радикалом, должен запустить его в этот вторник. Фирма будет управляться командой GTS, высокоскоростной брокерской фирмой, активно занимающейся акциями и опционами. Размеры инвестиций г-на Коэна в Radkl не были раскрыты.

Г-н Коэн инвестирует в Радкла в своем личном качестве, а не через свою фирму хедж-фонд Point 72 Management Assets LP, - сказала представительница. Бывший архитектор не будет участвовать в повседневной деятельности Радкла, добавляя это. Этот шаг является одним из нескольких инвестиций в крипто-предприятия, сделанные г-ном Коэном или его бизнесом в последние месяцы.

Несмотря на то, что рынки биткойна и криптовалюты сейчас относятся к классу активов в 2 триллиона долларов, мы все еще находимся на ранних стадиях институционального внедрения, как сказал г-н Коэн в пресс-релизе для запуска программы Radkl. По мере того, как все больше институциональных инвесторов вступают в это пространство, возникает необходимость в институциональной аккумуляции и фирме, подобной Radkl. С прошлого года несколько миллиардеров хеджевых фондов публично приняли крипто : Пола Тюдора Джонса и Стэнли Дракенмиллера. Цена биткойна выросла более чем в четыре раза за последние 12 месяцев, 55 144 из них упали во второй половине дня в понедельник, хотя она упала более чем на 25% по сравнению с первоначально высоким уровнем в апреле.

Быстрый рост крипто привел к контролю со стороны регулирующих органов. Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, предупредил, что рынки крипто изобилуют мошенничеством, и призвал к принятию нового законодательства для устранения пробелов в надзоре за цифровыми активами.

По состоянию на 1 июля 2017 года, пункт 72 содержал в активах $ 21,8 млрд. Миллиарды людей широко воспринимаются как вдохновение для Бобби Аксельрода, вымышленного магната хедж-фонда в сериале шоу-тайм " Хорошо знать ". Юридическая фирма г-на Коэна SAC Capital Advisors LP признала себя виновной в преступной торговле в 2013 году. SEC позже блокирует управление внешними деньгами на два года. Г-ну Коэну никогда не было приказано быть привлеченным к ответственности, и он не признал правонарушения в качестве части соглашения SEC.

Дональд Коэн стал сторонником криптовалют. В июньском интервью онлайн-публикации Stray Disclusions, он сказал, что полностью переоборудовался в крипто и высоко оценил разрушительный потенциал ее технологии блокчейна.

В августе, инвестиционная рука пункта 72 инвестировала в Мессари, поставщика криптоданных данных и аналитики. М. Коэн также вступает в совет директоров Recur, стартап, который сосредоточен на невозмутимых жетонах или NFT, сообщил в понедельник. Назначение было сделано Рекуром, открывшим финансовый раунд во главе с Digital, инвестиционной группой, поддерживаемой семейным офисом г-на Коэна. NFT – это своего рода цифровой актив, который может быть использован в качестве сертификата подлинности для предметов искусства или спорта.

Ари Рубенштейн планирует заняться несколькими видами торговли, - сказал в своем интервью исполнительный директор GTS Радкл. Одной из них будет создание электронного рынка на крипто-рыночных биржах - покупка и продажа активов в течение дня и получение прибыли от разрыва между ценами, по которым она цитировала и цитировала. По словам Радкла, он также планирует осуществлять двустороннюю торговлю цифровыми активами с крипто-фондами хеджирования.

По его словам, новая фирма будет активно работать в DeFi или децентрализованных финансах. DeFi - традиционная область рынка криптовалют, которая стремится копировать неясные функции финансов, такие как банковское дело и кредитование с использованием компьютерных кодов.

Радкль будет возглавлять Райан Шефтель, партнёр Credit Suisse Group AG, который ранее был главой глобальной электронной торговли с фиксированным доходом в GTS. По словам г-на Рубенштейна, Радкл ожидает, что к концу 2021 года в К.Р.

Согласно данным фирмы, около 5% ежедневной торговли акциями в США осуществляется GTS. Он также является представителем рынка, или DMM на Нью-йоркской фондовой бирже. Компания MMM – это фирмы, отвечающие за контроль над упорядоченной торговлей акциями, зарегистрированными в NYSE.