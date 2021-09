Миллиардер, одержимый космосом, запустил первую всецивилизованную команду

Зарубежка

CAPE CANAVERAL, Fla. 15 сентября : Reuters - Последняя в недавней линии миллиардеров, одержимых космосом, была назначена для взлета в среду с тремя менее богатыми частными гражданами на борту ракетного корабля SpaceX, целью которого является стать первым военно-гражданским экипажем на околоземной орбите.

« Квартет любителей » космических путешественников, возглавляемый основателем Jared Asechman и генеральным директором фирмы E-commerce Shift 4 Payments Inc., должен был совершить взрыв прямо из Космического центра Кеннеди в Кейп Канаверале, Флорида, в 8 вечера. EGT000 GMT так же рано, как вчера вечером.

Бенджи Рид, старший директор полетов человека в космос, сказал репортерам на Кейп во вторник, что все выглядело отлично после последнего статического испытания ракетных двигателей в понедельник утром.

На данный момент, по его словам, погода идет хорошо к своевременному запуску.

Предполагается, что полёт, в котором не будут платить астронавты, сопровождающие профессиональных клиентов SpaceX для подъема, продлится примерно три дня после падения в Атлантическом океане, чтобы охватить аэропорты.

Они разместят специально повторно используемую капсулу « Команда Дракона », получившую название « Стойкость », наверху одной из ракет компании, многократно используемой « Фалькон-9 », и поместятся в белый обсерваторий над обычным стыковочным люком.

Элон Маск, 38 лет, благодетель поездки, заплатил за нераскрытую, но предположительно большую сумму товарищам миллиардера и владельцу SpaceX Исаакману за то, чтобы отправить себя и трёх своих товарищей по команде на борт. Журнал Time установил цену билета в 200 миллионов за все четыре места.

Так называемая миссия « Инспирация-4 » была задумана Айзекманом для повышения осведомленности и поддержки одной из его любимых причин, Детская исследовательская больница Святого Иуда, ведущий центр педиатрических раковых заболеваний в Мемфисе, штат Теннесси.

Она знаменует собой дебют нового орбитального туристического бизнеса Маска и прыжок впереди конкурентов, предлагающих ездить на ракетных кораблях хорошо одаренным клиентам, желающим заплатить небольшое состояние за восхищение и хвастовство правами космических полетов.

Вдохновление 4 направлено на орбитальную высоту 360 миль над Землей, выше Международной космической станции или космического телескопа Хаббла ( см. подробную информацию ), и на этой высоте дракон команды будет круговать по земному шару каждые 90 минут со скоростью 27 360 км в час, или примерно в 22 раза выше скорости звука.

Рейвальные компании Virgin Galactic и Blue Production открыли свои собственные частные службы пришельцев этим летом, с соответствующими руководителями-учредителями, миллиардерами Ричардом Брансоном https : www.reuters.com. Наука о девственничьем-галактике - готовая к запуску в космос - на борту ракетного самолета - 2021-07-11 и Jeff Bezos https : www.reuters.com com com com com, мы-космическое исследование-голубое происхождение - idAFKBN 2 EQ 0 EP, каждая из которых идет вперёд.

Эти короткие полёты, продолжавшиеся минуту в крайнем случае « Инспирации-4 », были суборбитальными полетами, по сравнению с интраресрочным профилем полёта.

SpaceX уже является самым успешным игроком в расширяющемся созвездии коммерческих ракетных заводов, запустив большое количество грузовой полезной нагрузки и астронавтов на Международную космическую станцию НАСА. Две капсулы дракона уже пристыжены туда.

Несмотря на некоторые в значительной степени почетные названия, команде « Вдохновление-4 » не будет отведена роль в полетах космического корабля, который будет управляться наземными экипажами и системами наведения, несмотря на то, что два члена экипажа являются лицензированными пилотами.

Айзекман, которому присвоена честь летать коммерческими и военными самолетами, взял на себя роль командира миссии, в то время как геофизик Сянь Проктор, 51 год, бывший кандидат на пост астронавта НАСА, был назначен пилотом миссии. В состав экипажа входят главный медицинский офицер Крис Семброски, 42 года, выживший после рака кости стал ассистентом врачей из Сент-Джуда, и специалист по миссии Хейли Арсено, 29 лет, ветеран и инженер аэрокосмических данных ВВС США.

Четыре члена экипажа провели пять месяцев в серьёзных приготовлениях, включая фитнес на высоте, микрогравитацию силы центрифуг GS и тренировочные тренировки, учения, работу в классе и медицинские экзамены.

Лидеры « Вдохновления 4 » подчеркивают, что миссия – это нечто большее, чем просто прогулка.

Оказавшись на орбите, экипаж проведет серию биологических экспериментов, имеющих потенциальное применение для здоровья человека и будущих космических полетов, группа, о которой говорится в медийных материалах на Земле.

Биомедицинские данные и биологические образцы, включая ультразвуковые сканирования, будут также собираться у членов экипажа до, во время и после полёта.

Команда Вдохновления 4 стремится помочь улучшить будущее для тех, кто запустится в ближайшие годы и десятилетия, - сказал Айзекман в своем заявлении.