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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Мигранты, ищущие убежища в США, остались под мексиканским мостом

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 22:15
4 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 22:15
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Мигранты, ищущие убежища в США, идут по реке Рио-Гранде около международного моста между Мексикой и США, пока они ждут, чтобы их обработали в Кардозе-Акуне, Мексика, 17 сентября 2021 года. Мигранты переезжают обратно и обратно в Мексику, чтобы купить продукты питания и запасы. CIUDAD ACU, Мексика, 17 сентября – Reuters : гаитяне остались под мексиканским мостом и следовали указаниям, предоставленным в WhatsApp, чтобы добраться туда, согласно десяткам мигрантов, которые сказали, что чаевые, доставленные их телефонам, помогли им избежать проверок со стороны властей Техаса.

По состоянию на пятницу более 10,000 мигрантов, большинство из которых составляют гаитяне, спали в грязном лагере под международного мостом Дел Рио-де-Жанейро, соединяющем Асескуа, Мексика с Дель Рио, штат Техас, надеясь подать заявление на убежище в США.

В интервью гаитяне говорили о том, чтобы начать свои путешествия туда, где они некоторое время жили в Южной Америке в трудных условиях. Все они показали Рейтеру несколько проводников, за которыми они следовали в своих телефонах - некоторые просто списки мексиканских городов и другие подробные инструкции о том, какие автобусы поедут - которые все завершились в Рио-Гранде в Дел Рио, штат Техас.

Джеймс Пьер, 28 лет, распространил список WhatsApp из 15 остановок на Гаити – от Анри Токвилла до Хуикстла, Чьяпас, и заканчивался в Шарлотт-Аку,– циркулировав среди мексиканских мигрантов.

Те, кто стояли впереди, требовали направления. Пьер сказал, что я помогаю людям, которые стоят за мной. Он сказал в телефонный звонок, что затерялся в горах на несколько дней и выжил с небольшим количеством воды и плодов.

Один из образов, которыми сегодня пользовался мигрант, прибывший в Мексику, включал подробные инструкции на автобусных маршрутах через Мексику, в том числе о том, где из них выбраться и где купить билеты. Несколько других гаитян также сообщили о получении тех же инструкций.

В инструкции говорится : это маршрут, для которого вам не будет предложено купить какую-либо документацию при покупке билетов. Группы гаитян и других мигрантов, разочаровавшихся из-за длительного ожидания документов на въезд, пытались уехать из южной Мексики в караваны несколько недель назад.

Эти группы были развернуты силами безопасности, которые в некоторых случаях разоряли чрезмерное насилие. В одном из широко распространенных в социальных сетях видео, было показано, как мексиканские иммиграционные агенты неоднократно топали и стучат мигрантов по земле. С тех пор эти два агента были временно приостановлены.

Пограничники США за последние пару лет имели дело с растущим числом пересечений мигрантами. Они достигли 20-летней высоты вдоль границы США в августе, что позволило заполучить 125,000 встреч.

Многие гаитяне, с которыми беседовала Рейтер, заявили, что они живут в Южной Америке, часто в Бразилии или Чили, но решили двигаться дальше, потому что они не могут получить там достойный статус или с трудом пытаются найти достойную работу. Несколько гаитян сказали, что они также были воодушевлены видеороликами, которые они смотрели в социальных сетях о получении убежища в Соединенных Штатах.

Их родина в Карибском бассейне долгое время терзалась экономической и политической нестабильностью и повторяющимися стихийными бедствиями. Совсем недавно президент был убит в июле, а в августе страна была разгромлена двумя землетрясениями и мощным ураганом.

Гаитянское Александро Петитфрире, 30 лет, сказал, что, когда в июле прошлого года, он оставил свою трудную жизнь строителем в Мексике, он надеялся, что Мексика окажется в лучшем доме для Бразилии.

Но по словам Петитфрира, полицейские украли у него 100 долларов, когда он пересекает Тапачулу, в августе, на юге страны. Рейтер не смог подтвердить свои обвинения.

Он сказал, что должен будет спать в очередях, чтобы получить разрешение на пребывание в этом районе, не найдет работу, изо всех сил пытается позволить себе жилье, и сказал, что существует массовая дискриминация в отношении гаитян.

Если бы Мексика дала мне шанс, я бы остался в Мексике. От единого наблюдения до Петитфрира, вся линия Лос-Анджелеса перестала делать что-то хорошее .

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