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Зарубежка
Microsoft увеличивает дивиденды до 0,62 долл. США на одну долю
15 сентября, 2021 09:00
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Русская планета
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Новый дивиденд в размере 0,62 доллара на душу населения – это увеличение дивидендов предыдущего квартала на 6 центов.
Компания Microsoft заявила, что программа Share Buyback, у которой нет даты истечения срока действия, может быть прекращена в любое время.
Совет директоров также одобрил назначение Брэда Смита президентом и вице-президентом компании Microsoft.
В то время как Microsoft уже является президентом компании, Смит сказал, что вице-председатель является для него обновленным исполнительным пунктом.
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