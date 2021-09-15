Microsoft создает вице-президента, чтобы выкупить $ 60 млрд.
Компания Bloomberg - Microsoft Corp., крупнейший в мире производитель программного обеспечения, создала президента и главного сотрудника по правовым вопросам Брэда Смита в качестве вице-председателя и объявила о новой программе выкупа акций на сумму до 60 миллиардов долларов.
Смит, который присоединился к Microsoft в 1993 году, продолжит репортаж о компании Satya Nadella, Reddond, базирующейся в Вашингтоне, сообщил в заявлении в среду. Компания Microsoft также увеличила свои квартальные дивиденды на 6 центов до 62 центов за свою долю.
Разрешение на повторное приобретение не имеет срока действия и может быть прекращено в любое время. Акции компании выросли в 2021 году на 35 %, а рыночная капитализация составила более 2,2 трлн долларов, что делает ее второй по стоимости компанией, торгуемой на бирже. Предыдущий план выкупа Microsoft, обнародованный в сентябре 2018 года, стоил 40 миллиардов долларов.
По данным Bloomberg, на конец июня компания располагала 130,3 миллиардами наличными и эквивалентами.