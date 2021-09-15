Microsoft наняла бывшего руководителя Amazon Cloud для ведения операций по кибербезопасности

Зарубежка

Компания Bloomberg - Microsoft Corp. сообщила, что она наняла бывшего руководителя компании Amazon.com Inc. для проведения операций по кибербезопасности и потенциально начала юридическую битву между двумя технологическими гигантами.

Сатья Наделла, которая долгое время сообщала об этом бывшему спутнику-выпускнику Мэтту МакКартеру и наблюдала за инженерными командами, работающими на главном сервисе программного обеспечения AWS, станет исполнительным вице-президентом, ответственным за главного исполнительного директора компании Microsoft Энди Джасси.

Кибербезопасность является одной из самых сложных проблем нашего времени для каждого человека и организации на планете, и она является ядром нашей миссии, Наделла написал в электронной почте сотрудникам, полученной от Блумберга. Обеспечение безопасности цифровых платформ, устройств и облаков для своих клиентов является смелой амбицией, которую мы планируем преследовать, и это то, что привлекало Charlie к Microsoft. За последние 10 месяцев на продукты Microsoft и других компаний обрушилась волна злонамеренных взломов и атак с использованием средств выкупа. Компания Microsoft добавила элементы безопасности к продуктам, включая Windows и облачные сервисы Azure, для обеспечения безопасности отдельных машин и обнаружения атак на сети. Компания также наняла несколько охранных фирм и добавила персонал, который расследует собственные продукты Microsoft на предмет уязвимости, помогает клиентам очиститься после кибератаки и управляет лабораторией под названием Microsoft Threat Intelligence Center, которая внимательно отслеживает хакеров национальных государств.

Уход Белла к непосредственному сопернику является серьёзным ударом для Amazon, и Microsoft заявила, что она привержена продолжению конструктивных дискуссий с лидером облака о роли Белла. Мы сказали, что чувствуем важность совместной работы над этими проблемами, что мы и сделали, когда пять недавних руководителей Microsoft из другого города переехали в другой город, чтобы работать на Amazon, заявил в заявлении Майкрософт. Amazon, у которого есть история энергичных попыток обеспечить соблюдение неконкурирующих соглашений, не сразу прокомментировал этот шаг.

После того как его бывший работодатель договорится с Беллом, Наделла официально начнет свою роль, пишет Беллу в электронной почте.

Работав над программным обеспечением для программы космического шаттла NASA в начале своей карьеры, Белл присоединился к Amazon в 1998 году, когда компания приобрела свою компанию программного обеспечения для электронной коммерции. Белл сказал, что его привлекли к Microsoft в качестве способа борьбы с растущей волной серьезных кибератак, которые, по его мнению, ставят под угрозу безопасность людей.

Это было на уме, Белл написал в « LinkedIn », объявив о своём шаге, и лучший способ описать это – цифровой средневековье, где организации и отдельные лица зависят от стен своих замков и силы своих граждан от плохих актеров, которые могут просто отступить с трофеями от нападения. Советники Microsoft будут подчиняться Беллу, а также Главному сотруднику по информационной безопасности Биллу Казено, который контролирует различные службы Microsoft.