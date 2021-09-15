Новости – Зарубежка
Зарубежка
Мексиканский банк Bimbo возобновляет кредит на сумму 1,75 млрд. долларов США
15 сентября, 2021 04:40
>1 мин
>1 мин
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.
МЕХИКО, 14 сентября Reuters - Мексиканский хлебопроизводитель Групо Бимбо сообщил во вторник, что он продлил свой возобновляемый кредитный фонд на сумму 1,75 млрд долларов до 2026 года, при этом кредитная линия связана с устойчивостью.
В своем первом соглашении об устойчивом финансировании " Бимбо " планирует сосредоточить внимание на энергетике и воде - двух областях, которые составляют ключевую часть ее движения за устойчивость, - сообщила компания в заявлении.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости