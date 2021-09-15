Мейтуан и Эле. Я скажу, что они не заставят водителей регистрироваться в качестве независимых предприятий

Зарубежка

ШАНХАЙ, 15 сентября Reuters : Китайские гиганты по доставке продовольствия Мейтуан и Эле.

Обещание приходит как часть более широкого давления со стороны регуляторов, чтобы улучшить условия для рабочих " гиг-экономики ", и во время продолжающегося общественного контроля за обращением технологических компаний с этими водителями.

В августе несколько китайских регулирующих органов встретились с несколькими китайскими компаниями по доставке продовольствия, чтобы призвать к улучшению трудовых гарантий.

На прошлой неделе в социальных сетях, освещающих трудовое законодательство, была опубликована статья, в которой утверждалось, что некоторые водители, работающие на Meituan и Ele.me, работали как отдельные предприятия, в отличие от сотрудников компании, занимающейся платформой или третьей стороной, тем самым снижая юридические обязательства компании, работающей на платформе, перед водителем. Статья широко распространяется в китайском интернете.

В статье в социальных сетях, опубликованной во вторник вечером, Мейтуан писал, что водители являются важными партнерами Мейтуана. Когда речь заходит о защите трудовых прав водителей, мы нуждаемся и должны улучшить ситуацию. Компания сообщила, что она сформировала рабочую группу для изучения своей практики в области занятости после опубликования в июле прошлого года нормативных актов, направленных на работников, занимающихся поставками продуктов питания. Он сообщил, что в этом месяце выпустил документ более чем 1000 партнерам по доставке и провел видеоконференцию, на которой заявил, что запрет на принуждение курьеров к регистрации в качестве независимых предприятий.

Компания добавила, что она была нацелена на улучшение обращения с водителями в таких аспектах, как доход, социальное обеспечение, здоровье и безопасность. В понедельник, Meituan объявил, что изменит свой алгоритм, чтобы сделать его более приспособленным к своим водителям, когда они столкнутся с жесткими сроками доставки.

В среду утром Эле.м опубликовала заявление, в котором также пообещала не заставлять водителей регистрироваться в качестве независимых предприятий.