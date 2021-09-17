MassMutual соглашается с сотрудником, который поддержал GameStop

Зарубежка

Массачусетские регуляторы выдают MassMutual $ 4,3 миллиона и приказывают ей пересмотреть свою политику в социальных сетях, обвиняя компанию в том, что она не смогла контролировать сотрудника, чье онлайн-лидерство в акциях GameStop помогло запустить безумие, которое потрясло Уолл-стрит в начале этого года.

Поселение было объявлено в четверг госсекретарем Содружества Китом Гиллом о действиях Уильяма Гэлвина, который был сотрудником в дочерней компании MassMutual с апреля 2019 года по январь 2021 года. Его срок пребывания в должности закончился, когда цены на акции в рамках GameStore внезапно подскочили почти на 800 % за неделю, в то время как нарастали толпы новичков-инвесторов, к шоку и страху среди профессионалов.

Работа Джилл в MassMutual заключалась в том, чтобы создать учебные материалы для нынешних и потенциальных клиентов, но регуляторы говорят, что он также размещает более 250 часов видео на YouTube и посылает не менее 590 Tweith on Investment and GameSp, через счета, которые были независимы от компании.

Массачусетские регуляторы цитирули эти сообщения, утверждая, что Массмутаал не смог отслеживать аккаунты в социальных сетях Джилл и других сотрудников, зарегистрированных в качестве посредников дилеров в штате, и, следовательно, подчинялся определенным требованиям надзора. Необоснованная единица, в которой работала Джилл, запрещает агентам брокеров обсуждать « MasMutual Securities » в социальных сетях.

В своих онлайн-посланиях Джилл часто говорила о том, почему он владел акциями GameStoop и была оптимистична по этому поводу, несмотря на то, что она боролась на протяжении многих лет. Он использовал названия Roaring Field и DeepValue, с эксклюзивным посреди предыдущего, и он собрал десятки тысяч последователей. Он также опубликовал регулярные обновления о Reddit о своих холдингах GameStorop, которые выросли на десятки миллионов долларов.

Джилл и красный головной платок, на котором он встречался во многих своих видео, стали настолько главными героями в феномене GameStorop, что он свидетельствовал на слушании этого в Конгрессе. Здесь он еще раз выразился, мне нравится это высказывание, ставшее сплочённым криком для инвесторов GameStore на форумах по всему интернету. В прошлом году акции GameStorop закрылись около 1900 года и закончились в 20,06.37 году.

Кроме того, регуляторы заявили, что MassMutual не имели разумных процедур и политик, позволяющих контролировать, помимо всего прочего, личную торговлю зарегистрированными агентами. Для наблюдения за чрезмерной торговлей, например, массовая единица, в которой работала Гилл, имела правило, чтобы отметить транзакции в 50,000 или больше в едином обеспечении, сделанном зарегистрированными представителями по всем счетам. Регуляторы говорят, что Гилл купила опционы GameStoop на сумму в $ 1000,000 и продала $ 13,03,000 акций GameStorop за один день в год в январе, но система торгового надзора его работодателя не обозначила ни одну из этих сделок.

В решении MassMutual не отрицал и не признавал выводов государственных регулирующих органов. В заявлении говорится, что приятно оставить этот вопрос позади, избегая затрат и отвлечения внимания, связанного с длительными судебными разбирательствами.