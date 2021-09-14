Зарубежка

Крупнейший нефтепровод в Нью-Джерси остановил большинство поставок топлива из Техаса в Восточный берег после того, как ураган Николас вырубил электричество более чем в полмиллиона домов и предприятий.

Отключения, последовавшие за приземлением шторма во вторник, также разрушили работу терминала по экспорту природного газа в 70 милях к югу от Хьюстона. Порты вверх-вниз береговой охраны Техаса оставались закрытыми, так как Береговая охрана США оценивала состояние морских каналов.

Маргини по производству бензина поднялись более чем на 3 % после того, как колониальная компания закрыла свои бензиновые, дизельные и реактивные топливопроводы. Согласно заявлению компании, каналы, ежедневно убивающие больше топлива, чем горит вся немецкая нация, были закрыты для того, чтобы принять временные и предупредительные меры.

Николас, который упал как ураган категории 1 и с тех пор утратил силу, был практически переведен из Хьюстонской области в берег к середине утра на местном уровне, что позволило нефтеперерабатывающим компаниям, производителям химических веществ и другим промышленным предприятиям определять физическое воздействие дождя и ветра.

Колониальный является жизненно важным источником топлива для глубокого юга и северо-востока, и любая остановка может привести к тому, что на некоторых рынках заправочные станции будут высохнуть. Линии 1 и 2 - трансстрановые трубопроводы, которые были закрыты во вторник - каждый день доставляют более 100 миллионов галлонов.

Также считается, что перебои в электроснабжении привели к закрытию разрастающейся электростанции Freeport LNG на прибрежном молоте острова Кинтана, штат Техас.

Тем временем, Royal Dutch Shell Plc заявила, что это перерабатывающий и химический комплекс в пригороде Хьюстона, казалось, избежал шторма невредимым.