Мандат Байдена на COVID-19, вероятно, будет оспорен юристами

Зарубежка

Предстоящий мандат президента Джо Байдена, заключающийся в том, что большинство американских рабочих либо пройдут тестирование на COVID-19, либо будут вакцинированы еженедельно, скорее всего, столкнутся с законным отталкиванием. Но юристы, занимающиеся вопросами труда и занятости, говорят, что те, кто оспаривает стандарт, могут иметь трудные времена, чтобы выиграть свои дела.

Неизбежно, что будут готовы истцы, чтобы оспорить это, профессор трудового законодательства Университета Рутгерса Стейси Хоукинс сказала о заявлении Байдена в четверг, в котором он поручил Департаменту по охране труда и охране труда США ОША принять новые правила для работодателей из частного сектора США с более чем 100 работниками.

Согласно данным Белого дома, новое правило, которое еще предстоит принять, называется временным стандартом, будет применяться примерно к 100 миллионам американских рабочих и примерно к двум третям американских служащих. Федеральные работодатели и подрядчики должны будут пройти вакцинацию, без альтернативы тестов.

В то время как руководители компаний активно поддержали новую директиву и уже применяют свои собственные требования к вакцинации, некоторые губернаторы-республиканцы и Национальный комитет республиканцев предупредили администрацию Байдена о том, что она ожидает драку. Губернатор Грузии Кристи Ноем и губернатор Южной Дакоты Брайан Кемп пообещали бороться с новым правлением.

« Серьёзные проблемы с различными сильными и слабыми сторонами »

Проблемы со стороны губернаторов штатов и генеральных прокуроров потенциально могут утверждать, что директива Сейфарта нарушает разделение властей между исполнительной, судебной и законодательной ветвями власти, - говорит Кондон Макгофтлен, партнёр Байдена. Вызователи могут также утверждать, что это правило нарушает право государства устанавливать политику в области здравоохранения.

Я думаю, что мы увидим различные проблемы с различными сильными и слабыми сторонами, сказал он Yahoo Finance.

Разделяя власть, можно утверждать, что Байден, превысив полномочия OSHA действовать, пытается достичь того, что он не мог или не пытался сделать напрямую через Конгресс, даже не выпустив официальный указ. Между тем, МакГлофтлен утверждал, что проблема прав государства может доказывать, что власти штатов и местные власти обычно принимают решения о здравоохранении.

Тем не менее, он сказал, что я был бы удивлен, увидев, что эти проблемы возобладают, но я уверен, что они будут поставлены. Байдену было бы полезно попытаться сделать это по распоряжению президента, сказал Хоукинс, указывая на то, что его неофициальная директива ОСХА предусматривает более узкую возможность для истцов, стремящихся оспорить эту меру.

Другой ожидаемой проблемой являются губернаторы штатов, которые утверждают, что правило OSHA лишает граждан личной свободы в нарушение 14-й поправки. Поскольку временная чрезвычайная норма предназначена для частных лиц, а не для корпораций, она, скорее всего, переживет юридический контроль. На протяжении десятилетий, по словам Хоукинса, суды не могли распространить сильные интересы свободы на корпорации.

Противники чрезвычайного положения могут также оспорить, превышает ли оно полномочия OSHA согласно Закону о безопасности и гигиене труда 1970 года, по словам Хоукинса.

Одной из проблем, несомненно, будет то, что новое правило превышает их нормотворческую власть, сказала она.

Оппоненты могли бы утверждать, что временный стандарт чрезвычайного положения не должен быть применен для борьбы с распространением COVID-19, поскольку эпидемиологи предсказывали, что он будет на протяжении некоторого времени. Мы должны разработать лучшую стратегию, и у нас было много времени, Хоукинс предположил возможный аргумент.

До сих пор, Ive и нескольким работодателям было рекомендовано, что любые мандаты на вакцинацию, которые они налагают на их рабочую силу, должны содержать тех, кто отказался от вакцинации по медицинским или религиозным причинам.

Кортни Малво, со-руководитель группы по технике безопасности и гигиене труда Джексона Льюиса, сказал, что, поскольку ожидается, что новое регулирование обеспечит тестирование, альтернативное вакцинации, для этих работников, он подозревает, что оно пройдет юридический контроль.

Насколько мне известно, нет никаких искренних религиозных убеждений или инвалидности, которые препятствовали бы тестированию, сказал Малво. Если это так, то я никогда не слышал об этом, так что я думаю, что альтернатива тестов делает ее намного более приятной, легальной. В дополнение к определенности юридических протестов, правило, почти наверняка, столкнется с задержками в течение тех нескольких недель, которыми руководил Белый дом. Это правило также может выглядеть иначе, чем анонсированная администрация Байдена.

Пример : OSHA, известное как недостаточное финансирование, опубликовала свое решение о необходимости вакцинации работников здравоохранения в марте и, в конце концов, объявила о своем правиле в июне, сказал Мальво. Он добавил, что то, что было сделано после этого, значительно отличалось от того, что было заявлено о намерениях.

Со своей стороны, оппоненты мандата Байдена на вакцинацию должны увидеть, как выглядит последнее чрезвычайное правило, прежде чем они создадут свои юридические проблемы.

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