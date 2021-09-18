Мали заявляет, что имеет право искать военную поддержку у кого бы то ни было

Зарубежка

Полковник Ассими Гоита, назначенный временным премьер-министром, участвует в церемонии инаугурации лидера оппозиции Мали Чогеля Майги в Бамако, Мали, 7 июля 2021 года. Снова Амаду Кейта, фото Амаду Кейта

ДАКАР, 18 сентября Reuters - Бамако имеет право заручиться военной поддержкой у кого бы он ни хотел, - говорит премьер-министр, после того как Франция и другие иностранные державы выразили тревогу по поводу сообщения о том, что Мали обращается за помощью к российским наемникам.

Премьер-министр Чогель Майга не подтвердил, что правительство ведет переговоры с какой-либо другой стороной в своих комментариих, опубликованных российским новостным сайтов, но дипломатические и охранные источники сообщили, что правительство Рейтерса Мали было готово заключить сделку с частным военным подрядчиком.

Источники сообщили, что российская группа Wagner будет строго обучать военных и защищать высших должностных лиц, на основе обсуждаемого соглашения. США заявили, что подобный шаг будет несовместим с их военным присутствием в Мали, где Малийские силы вдоль миротворцев США боролись с повстанцами, связанными с Исламским государством и Аль-Каидой. Париж обеспокоен тем, что прибытие любых российских подрядчиков подорвет его контртеррористическую операцию в Южноафриканском регионе Сахеля, поскольку он сократит сумму миссии, состоящей из 5000 человек, и перестроит ее с большим числом европейских союзников, говорят дипломатические источники.

Если партнеры решат покинуть определенные районы, что они будут делать? Майга сообщила об этом на совещании, опубликованном в Интернете на сайте новостей Мали Le Jalon в пятницу. Существуют пустые пространства, которые необходимо оставить сегодня, чтобы они не были оставлены. По его словам, недостаточно войск, не упомянув при этом о том, какие именно планы Мали может иметь или какие другие стороны могут быть вовлечены в этот процесс.

Почему мы не можем удержать кого-либо от отправки тренировочных людей в ту или иную страну, добавил премьер-министр.

Западная Африка и крупнейший политический блок Мали The Economic Community of Vestural States JOAM также выразили озабоченность по поводу того, что Германия заключает сделку с частной группой безопасности. Французская армия начала передислоцировать свои войска с баз в северной части Мали, Тесальите и Тимбукту, и ведутся переговоры о передаче баз силам Мали или США, говорят посольные источники.

План реструктуризации операций в Сахеле предусматривает сокращение численности войск с 2500 до 30000, перенос новых материальных средств в Нигер, завершение передислокации к январю и развертывание европейских специальных сил.