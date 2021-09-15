Макао начать общественные игровые консультации до запланированного повторного проведения торгов казино

Зарубежка

Люди с масками ходят перед Касино Макао перед его временным закрытием, после вспышки коронавируса в Лисбоа.

Хон Конг Рейтер - Правительству Макао следует начать 45-дневную публичную игровую консультацию, начиная со среды, когда оно попытается оценить общественное согласие перед тщательно наблюдаемыми повторными испытаниями своих многомиллионных долларовых казино в следующем году.

Лей Вай Нон, секретарь по экономике и финансам в крупнейшем игорном центре Макао, сказал, что правительство будет и дальше содействовать устойчивому и здоровому развитию игорной индустрии, поскольку все еще были некоторые недостатки в надзоре за промышленностью.

На брифинге для прессы, состоявшемся во вторник, Лей подробно описал девять областей для консультаций, включая количество лицензий, которые должны быть выданы, ужесточение регулирования и защиту благосостояния работников, а также представление представителей правительства, регулирующих повседневную работу казино.

Китайский специальный административный регион Макао в последние годы значительно ужесточил контроль над казино, с властями, подавляющими незаконные потоки капитала из материкового Китая и направленными на подземное кредитование и незаконные денежные переводы.

Макао также активизировал борьбу с трансграничными потоками средств для азартных игр, повлияв на каналы финансирования пекинских операторов и их клиентов высокопоставленных казино.

В июне этого года Макао более чем удвоил число инспекторов по игре и реструктурировал несколько департаментов, чтобы усилить контроль.

Он, аналитик из банка J.P. Morgan в Гонконге, сказал, что они понижают все игровые имена Макао от нейтральных до избыточных из-за более пристального внимания к управлению капиталом и ежедневным операциям в ожидании продления лицензии.

Мы признаем, что это настоящий сигнал, в то время как уровень фактического исполнения нормативных актов все еще остается спорным вопросом, добавил он, что это заявление уже посеяло семена сомнения в умах инвесторов.

Джордж Чхве, аналитик из Citigroup в Гонконге, сказал, что, в то время как в документе для публичных консультаций предлагаются ограниченные детали, предлагаемые изменения повышают долгосрочный устойчивый рост для отрасли с положительными последствиями для шести операторов казино, он предупредил, однако, что мы не будем удивлены, если рынок сосредоточится только на потенциально негативных последствиях, учитывая слабые настроения инвесторов в казино США с операциями в Макао, во вторник сильно упали, с Лас-Вегасом Сэндсом и Уинном Резортсом более чем на 12 % из-за опасений по поводу ужесточения регулирования.