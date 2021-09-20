Лондонский фунт достиг месячного минимума по отношению к доллару на фоне роста неопределенности

Зарубежка

ЛОНДОН, 20 сентября Рейтерс - Стерлинг упал по отношению к доллару на один месяц в понедельник, когда глобальная распродажа, вызванная проблемной валютой Китая Evergrande, ударила по валютам, ориентированным на риск, в то время как неопределенность относительно денежно-кредитной политики Банка Англии и растущих цен на газ также

В 0827 году объёмы ВВП по отношению к доллару были примерно на 0,5 % ниже, чем в 16-1662, что было на самом низком уровне со времён 23 августа. Помимо евро, фунт стерлингов упал на 0,32 %, составляя 0,8561 пенс, уровень, который не был достигнут с сентября 9.

Продажа в Европе, где крупнейший в мире производитель недвижимости в Китае Evergrand упал до 11-летнего минимума и распространилась по всей Азии, с панъевропейским STOXC 600, падающей на 1,910 %, и лондонским FTSE

Инвесторы обратились в безопасную гавань зеленого назад, которая достигла четырехнедельного максимума, при этом индекс доллара достиг 93,4 %.

То, что мы наблюдаем, это то, что все валюты риска получают удар по всей доске, говорит Джереми Стретч, глава стратегии G 10 FX на рынках капитала CCBC.

Он добавил, что для британской валюты также действуют внутренние факторы, а всплеск цен на газ вызывает дополнительный встречный ветер.

Великобритания рассматривает возможность предоставления поддерживаемых государством кредитов энергетическим компаниям после резкого повышения цен на газ, что заставило крупных поставщиков попросить поддержки со стороны правительства, чтобы покрыть затраты на взятие клиентов от компаний, которые обанкротились.

Еще одной головной болью для трейдеров была неопределенность, связанная с тем, что может возникнуть на встрече Банка Англии о будущем денежно-кредитной политики в четверг.

Рынок ожидал относительно ястребного тона от Банка Англии, - сказал Стретч, добавив, что риски для восстановления экономики в последнее время растут и что инвесторы могут пересмотреть свои долгосрочные ставки на укрепление валюты.

Учёные Банка Англии, которые могут поддаться искушению проголосовать за ранний конец своих планов стимулирования COVID - 19, скорее всего, будут откладывать на некоторое время, с слабой экономикой, но растущей инфляцией, которая будет расти на сложном фоне.

В прошлом месяце Майкл Сандерс был единственным членом Комитета по денежно-кредитной политике, который проголосовал за ранний конец покупки британским центральным банком государственных облигаций на том основании, что продолжающаяся покупка рисковала более агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики в будущем.

С тех пор губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли раскрыл, что четыре из восьми голосовавших в прошлом месяце членов MPC, включая самого себя, считали, что некоторые первоначальные условия были выполнены, чтобы начать изучение возможности повышения процентных ставок.