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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Русская планета
Зарубежка

Ливан говорит, что делает быстрые исправления, которые нужно делать немедленно

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 21:10
4 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 21:10
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

В своем первом интервью международной прессе с момента формирования правительства неделю назад Микати признал, что некоторые ливанцы будут бороться за то, чтобы верить в него и его правительство после того, как так много политиков потерпели неудачу в прошлом.

Но, сказал он CNN, пришло время заставить правительство принять решения и стереть политический вакуум страны, до выборов, которые планируется провести в мае следующего года.

Я делаю быстрые решения, которые необходимо сделать немедленно, в частности, энергетику, образование, работу и прозрачность, и показывают ливацам, что существует государственное управление. Существует прозрачность. И, конечно, это займёт, сказал он. Он не пояснил, как он будет выполнять эти исправления.

Микати, миллиардер, который до 2005 года был временным премьер-министром, возглавляет экономический кабинет, который будет председательствовать в период экономической депрессии, которую Всемирный Банк считает одной из худших в мире со времен середины 19-го века.

В правительстве еще больше, но хотя в правительстве есть новые лица, многие обвиняются в коррупции, которая привела к развалу экономики страны одним и тем же истеблишментом и группами, подвергнутыми Самой продолжительной экономической проблемой в мире, стоящей перед новым правительством, является дорогостоящая программа субсидий страны. Ливанское правительство увеличило цены на нефть более чем на 37 % в пятницу, поскольку страна продолжает отзывать субсидии на импорт в попытке привлечь международную денежную помощь. Ожидается, что это решение повысит цены на ливанский народ, который и так уже борется с ростом уровня бедности. Но, согласно Микати, около 7400 из более чем 1000 миллиардов долларов субсидий были использованы за последний год коррумпированными людьми в Ливане - и эта программа является неустойчивой. По словам Микати, субсидии были отменены, потому что у нас не осталось ни наличных денег, ни резервов на субсидирование нефти или других сырьевых товаров. Вы сохраните субсидии на лекарства, но субсидии будут отменены на другие товары. По словам Микати, важно перейти от субсидий к переговорам с Международным валютным фондом, Всемирным банком и международным сообществом. В прошлом месяце Центральный Банк Ливана опубликовал заявление, в котором говорится, что топливные субсидии используются бизнесом. Только в июле почти 80000 миллионов были выплачены в виде субсидий на импорт, хотя дефицит топлива все еще безудержно. Ливан провёл 13 месяцев без полноценного сформированного правительства с тех пор, как бывший премьер-министр Хасан Дяб ушел в отставку после смертоносного взрыва, разорванного по порту Бейрута в прошлом году. По словам Мукти, она нуждается в поддержке со стороны арабского мира. По словам Микати, спустя год после бейрутского взрыва, выжившие все еще находятся в заключении, все еще зол и ждут справедливости в Ливане – это маленькая иностранная страна в арабском мире, и мы ищем старшего брата из всех арабских стран, чтобы он пришел и немедленно спас Ливан от этого беспорядка. Стабильный Ливан принесёт пользу всему арабскому миру. На вопрос о присутствии союзников « Хезболлы » в его правительстве, Микати сказал : « Хезболла » существует в Ливане как политическая партия. Арабские страны до сих пор не позвонили Микати со времени формирования его правительства на прошлой неделе, однако он остается оптимистичным, что он получит положительный ответ, сказал Микати. Премьер-министр добавил, что на прошлой неделе он получил звонки от членов администрации США, все из которых поддерживали его правительство, но что президент США Джо Байден ему не позвонил. В четверг Хезболла заполнила танки иранским топливом в долине Бекаа, в Ливане, в нарушение американских санкций. Однако Микати заявил, что отправка топлива не была одобрена ливанским правительством. По его словам, ливанское правительство не одобрило это, так что я не верю, что ливанское правительство подвергнется каким-либо санкциям. Тем временем, спустя более года после взрыва порта, все еще остается много ответов на вопросы о том, что привело к трагедии? Микати вновь заявил, что призывает к международному расследованию взрыва. Я не могу сказать, кто именно, но определенно есть кто виноват, сказал он.

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