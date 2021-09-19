Лидеры ООН возвращаются в Нью-Йорк из-за кампании COVID - 19

Зарубежка

Организация Объединенных Наций по финансированию развития, 19 сентября Reuters - На этой неделе мировые лидеры возвращаются в ООН в Нью-Йорке, сосредоточившись на активизации усилий по борьбе с изменением климата и пандемией COVID-19, которая в прошлом году заставила их отправить видеозаписи для ежегодной встречи.

По мере того, как коронавирус все еще свирепствует на фоне необычайной программы « Справедливая вакцина », примерно треть из 193 штатов США планируют отправить видео, но президенты, премьер-министры и министры иностранных дел должны отправиться в Соединенные Штаты.

Соединенные Штаты хотели отговорить лидеров от поездки в Нью-Йорк с целью остановить Генеральную Ассамблею ООН от превращения в супер-предпочтение, хотя президент Джо Байден будет лично выступать перед собранием, своим первым визитом в ООН после вступления в должность. Так называемая система почитания США означает, что любой, кто заходит в конвейер, фактически заявляет, что они вакцинированы, но они не должны доказать это.

Эта система будет нарушена, когда заговорит первая страна - Бразилия. Президент Бразилии Джаир Болсонару является скептиком вакцины, который на прошлой неделе заявил, что ему не нужно укол, потому что он уже обладает иммунитетом после заражения COVID-19.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил Рейтеру, что дискуссии о том, сколько путешественников дипломатов могли бы быть иммунированы, показывают, насколько драматично сегодня неравенство в вакцинации детей в отношении поездок. Он настаивает на глобальном плане вакцинации всего мира к первой половине следующего года.

Из 5,7 млрд доз вакцин против коронавируса, только 2-600 были в Африке. В среду Байден будет принимать виртуальную встречу из Вашингтона с руководителями и руководителями компаний по расширению распределения вакцин по всему миру.

Объявив о своей озабоченности по поводу встречи Организации Объединенных Наций по COVID 19, Байден будет в Нью-Йорке примерно 24 часа, встретившись с Гутеррешом в понедельник и сделав свой первый адрес в ООН во вторник, сразу после Болсонару.

Его представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд сказала, что Байден будет говорить о наших главных приоритетах : прекращении пандемии COVID-19, борьбе с изменением климата и защите прав человека, демократии и международного порядка, основанного на правилах. Из-за пандемии, делегации США ограничены гораздо меньшим количеством, и большинство событий будут виртуальными или гибридными виртуальными и лично для мероприятия в стороне. Среди других тем, которые министры, как ожидается, будут обсуждать в течение недели, – Афганистан и Иран.

Борис Джонсон и Гутерреш в Шотландии попытаются начать неделю с саммита в понедельник, чтобы спасти саммит ООН - который начался 31 октября в Глазго, Шотландия, - от неудач.

По мере того, как ученые предупреждают, что глобальное потепление находится под угрозой выхода из-под контроля, конференция COP 26 в рамках ООН направлена на то, чтобы сократить гораздо более амбициозные действия по климату и деньги, чтобы пойти вместе с ним от участников по всему миру.

Гутерреш сказал Рейтеру на прошлой неделе, что пришло время прочесть звонок. Мы очень далеки от пропасти.