Зарубежка

Гордон Браун говорит на мероприятии в Эдинбурге, Шотландия, 17 января 2019 года. 21 июня - 19 сентября - ЛОНДОН - 19 сентября, Reuters - На саммите по вакцинам, который проводит президент США Гордон Браун, должен был бы на этой неделе выработать план по передаче 100 миллионов военных запасов вакцин COVID - 19 бедным странам, прежде чем они достигнут срока окончания, - заявил бывший британский премьер-министр Джо Байден.

Байден должен созвать виртуальный саммит COVID-19 в среду на обочине Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы увеличить вакцинацию во всем мире с целью положить конец пандемии к концу 2022 года.

Браун сказал, что он отправил Байдена и коллегу G7-лидеров исследования компании Airfinity, научной информации и аналитики, которая обнаружила 100 миллионов вакцин COVID-19, накопленных в богатых странах Северного полушария, срок годности будет истекать до декабря, но не будет использован.

Из 5,7 млрд доз вакцин против коронавируса, используемых во всем мире, только 21 % были в Африке.

Браун призывает к тому, чтобы вакцинация была быстро распределена. " Нам нужен план быстрого распределения вакцин ", - сказал Браун, министр финансов Великобритании в течение десяти лет, прежде чем стать премьер-министром с 2007 по 2010 год.

По его словам, будет глобальной и коллективной политической трагедией, если этот саммит упустит возможность немедленно передать дозы бедным странам.

Согласно данным « Воздушности », без ускорения раздачи вакцины количество случаев COVID-19 увеличится на 100 миллионов, а количество смертей – на один миллион из-за отсутствия реакторов и кислорода к следующему лету.

По словам Брауна, немыслимо и бессовестно, что 100 миллионов вакцин должны быть выброшены из запасов бедных стран, в то время как население беднейших стран мира будет платить за наши вакцинные отходы, которые были потеряны.

Браун попросил лидеров решить, должны ли страны обменять контракты на поставку вакцин, как можно преодолеть регулирующие барьеры на пути экспорта вакцин и кто будет страховать затраты на использование накопленных вакцин.

Никто не может быть в безопасности нигде, пока все не будут в безопасности повсюду. По его словам, в интересах всех, чтобы президент Байден и его коллеги из G7 сделали все возможное, чтобы искоренить COVID во всех уголках мира.