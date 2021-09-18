Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский обвиняет ЕС в подрыве суверенитета
Ярослав Качински, лидер правящей партии « Право и справедливость » ПиС, принимает участие в голосовании на избирательном посту в Варшаве, Польша, 13 октября 2019 года. КОЛУМБИЯ Фотография Кейпера Пемпеля цифрового архива от Кэцпера Пэмпела.
ВАРШАВА, 18 сентября – Рейтер : Изъявление Европейского Союза о превосходстве национального законодательства подрывает суверенитет Польши, лидер правящей партии Ярослав Качински, сказал в письме, цитируемом государственным новостным агентством PAP.
Европейская Комиссия, страж договоров ЕС, в июне этого года обратилась к Варшаве с просьбой снять иск, поданный в конституционный суд Польши, с просьбой вынести решение о том, является ли Конституция страны или договоры ЕС более важными. Это экстремальное требование, которое подрывает основы нашего суверенитета, наш конституционный порядок, право на успех, Качински прочёл в письме, прочтённом на конференции для читателей правой газеты Газета Польский, PAP.
Качински, лидер националистической партии « Право и справедливость » ПиС и заместитель премьер-министра, сказал, что просьба Комиссии была частью борьбы оппозиции за свержение демократически избранного правительства и инструментом для установления революционного порядка в ЕвропеВласть законов ЕС над национальными - ключевой принцип европейской интеграции.
Политики оппозиции заявляют, что Польша бросает вызов превосходству закона ЕС не только исчерпывает будущее страны в ЕС, но и стабильность самого блока.
Разбирательства в Конституционном суде Польши по данному вопросу, изначально намеченные на июль, были отложены до 22 сентября.
В сентябре 2015 года комиссар ЕС Паоло Джентилони заявил, что Варшава была причиной 57 миллиардов евро в фондах восстановления ЕС, удерживаемых Польшей. Большинство из 27 стран уже получили одобрение Европейской Комиссией своих национальных планов расходов, с доступом к десяткам миллиардов евро из фондов восстановления COVID-19.