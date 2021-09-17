Легендарные перчатки Сильвестра Сталлоне выставят на аукцион

Зарубежка

В то время как вы, возможно, не сможете сделать такой же удар, как это сделал Сильвестер Столлоне в 1980 году, боксовый флик Rocky III, вы можете владеть красными перчатками, в которых он встречался вместе с 500 предметов актерской карьеры, как ожидается, многие из его дорогостоящих активов попадут в аукционный блок Dec. 5 как раз на Рождество.

Сильвестер Сталлоне владеет тем, что он назвал событием « Жизнь Жюльена ». Фанаты реакционного фильма могут участвовать в работе над такими предметами, как головной полёт, который носит Сталлон в Рэмбо : Первая Бладовая часть II, арбуз, который он использовал в Рэмбо, боксерский гардероб, в котором он был в первой Рокки и даже в рукописных записях Столлоне о первых четырех фильмах Rocky.

Некоторые заметки из оценки Жюля составляют от $ 10,000 до $ 600,000.

Майские фанаты заполучили коллекцию ножей от первых трёх фильмов примерно за 1,000 до 2,000, как предсказывал Жюльен.

Столлоне, директор Жюлиена, рассказал Рейтеру, что Мартин Нолан собирается продать культовые изделия, потому что он переезжает в новый дом.

Он также переселился, и продает свой дом, так что для кого-то это подходящее время, чтобы уменьшить свой размер, сказал Нолан.

Мы ожидаем огромного ответа на это объявление аукциона, потому что у людей есть спрос на такие аутентичные товары, культовые продукты, исходящие непосредственно от самого человека. Другие статьи из самых популярных фильмов Столоне, такие как Cliffhanger и Demolition Man, также будут доступны для торгов.

По нашим оценкам, продажа составляет от 1 доллара до 1 500 миллионов долларов. Это символическая оценка аукциона, потому что они такие консервативные, и люди любят это, сказал Нолан.