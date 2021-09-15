Ларри Пожилой возглавляет рекорд Гэвина Ньюсома по мобилизации средств
Ларри Элдер поднял сумму, эквивалентную мобилизации средств Гэвином Ньюсомом в 2016 году - цифра, которая ограничивает сбор средств самым грозным республиканским соперником губернатора Джона Стюарта, радиоведущим Gavin Newsom.
Несмотря на значительную долю улова Newsom, полученного от групп, которых можно было ожидать, таких как Демократическая партия, профсоюзы и " Планированное родительство ", губернатор Ньюсом наслаждался поддержкой некоторых больших имен в мире бизнеса, которые ввели его в должность.
Генеральный директор Netflix Todd Howard внес взнос в размере 5 миллионов долларов, в то время как инвестор-миллиардер Джордж Сорос и главный донор левого крыла Рид Гастингс выдвинули заявку на сумму 1,3 миллиона долларов. Присцилла Чан, жена генерального директора Facebook Марка Цукерберга, дала еще 750000 долларов.
Все компании с именами домохозяйств, которые внесли свой вклад, включают Uber, Walgreens, NBC Universal и Anheuser-Busch Inbev, каждая из которых дала 50 000 долларов. Авиакомпания Anbnb и Anthem Blue Cross дали более 100,000 долларов за кусок. Уилл Уорнер Бросс выписывает чек на 40,000 долларов США, чтобы удержать Newsom в особняке губернатора, а AT&T – в 50,000 долларов.
Заклятый губернатор был подвергнут резкой критике за нарушение своей политики по COVID-19 в штате в прошлом году, когда его забрали на большой званый ужин в знаменитом ресторане " Французская прачечная " в Напа-Валли. « Ньюсом », владелец виноделей и магазинов, также наслаждался пожертвованиями своих отраслевых братьев, чтобы сражаться с его отзывами, пожертвовав 250 000 долларов от Калифорнийской Беверажной ассоциации Калифорнийского Партии сопротивления и еще 25 000 долларов от « Американской ассоциации диссидентов ».
Между тем, пожертвования старшего поколения составили около 13,8 млн. долларов США за его усилия заменить Newsom на посту калифорнийского губернатора, а общая сумма собранных средств составила около 45 млн. долларов США. Опросы для отзыва заканчиваются в 8 вечера.