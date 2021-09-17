L Lloyd's of London стремится привлечь больше представителей этнических меньшинств
ЛОНДОН – Лондонский банк Reuters хочет привлечь треть своих работников из этнических меньшинств, как говорится в пятницу, когда он пытается улучшить разнообразие на рынке коммерческого страхования.
Около 50,000 человек работают в фирмах Lloyd s Securite and Brocking Firms, которые организовывают специализированный риск от нефтяных фиаско до ног футболистов.
В настоящее время, согласно данным Ллойда, только 8 % рынка поступает из группы этнических меньшинств. В корпорации Lloyd's, которая контролирует рынок, эта цифра составляет 22 %.
В своем заявлении Ллойдс заявил, что его амбиция состоит в том, что треть всех новых нанимателей должны быть выходцами из этнических меньшинств на всех уровнях, включая руководство.
Почти наверняка, довольно многие этнические меньшинства не заинтересованы в страховании и не особенно заинтересованы в изучении страховки как карьеры, председатель Ллойда Брюс Карнеги-Броун рассказал Рейтеру.
Мы должны принять различные подходы, чтобы сделать себя более интересными. Ллойд также сказал, что он предоставит мандат на сбор этнических данных по всему рынку. Только 74,% фирм предоставляют эти данные в текущей форме.
В последние годы, Ллойд стремится улучшить свою репутацию в области разнообразия и инклюзивности, после признания того, что рынок испытывал проблемы с сексуальными домогательствами и выпивкой днём.