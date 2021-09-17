Крупные инвесторы в облигационное владение риэлтерской компании
Блумберг - Некоторые из основных инвесторов развивающихся рынков имели значительные активы в облигациях фирмы по недвижимости с высоким риском China Evergrande Group, согласно их последним заявлениям.
Ashmore Group Plc, управляющий денежными активами в Лондоне, который специализируется на покупке долгов развивающихся рынков, был одним из крупнейших держателей облигаций компании, стоимостью более чем 380 миллионов долларов, согласно данным, собранным Bloomberg на основе данных, полученных в конце июня. Правила о том, как средства раскрывают свои активы, различаются в разных странах.
UBS Group AG и HSBC Holdings Plc были также крупными владельцами, большинство из которых были машины, которые были сосредоточены на развивающихся рынках или азиатских кредитах. Размеры холдингов компаний, возможно, изменились после того, как были представлены финансовые документы. Юридические фирмы Moelis Co. и инвестиционный банк Кирклан Эллис были наняты в качестве советников некоторыми держателями облигаций.
Что нужно писать, когда мировое банкротство угрожает и по мере того, как начинается кризис задолженности, хвастаясь по поводу гонки держателей облигаций в Evergrande, чтобы организовать в качестве держателей облигаций Evergrande, гонку на Лум?