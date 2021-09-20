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Русская планета
Зарубежка

Крупнейший застройщик Китая столкнулся с финансовым испытанием

Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 12:45
6 мин
Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 12:45
6 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Проблемы китайского конгломерата Evergrande в последнее время доминировали в заголовках газет, после того как он еще раз предупредил, что он может объявить дефолт по свой астрономическому долгу из-за недостатка денежных средств, эксперты охарактеризовали борьбу фирмы как главный тест для Пекина, который рискует превратиться в китайский момент Lehman Brothers, создавая шоки во второй крупнейшей экономике мира.

Evergrande является одним из крупнейших в Китае застройщиков недвижимости. Компания является частью « глобального 500 », а это значит, что она также является одним из самых крупных предприятий в доходах.

Помимо жилья, группа вложила средства в электромобили, спортивные и тематические парки. Она даже владеет продуктовой и пивной отраслью, продавая бутылочную воду, продуктовые продукты, молочную продукцию и другие товары по всему Китаю.

Как же он столкнулся с проблемами?

В последние годы долги компании Evergrande возросли с помощью кредита, который она заимствовала для финансирования своих различных погоней.

Группа нажила негодование за то, что была самым задолжавшим разработчиком Китая с долговыми обязательствами на сумму, превышающую $ 380 млрд. В течение последних нескольких недель он предупреждал инвесторов о проблемах с денежными потоками, говоря, что он может объявить дефолт, если он не сможет быстро собрать деньги.

Это предупреждение было подчеркнуто во вторник, когда компания Evergrande заявила на фондовой бирже, что у нее были трудности с поиском покупателей для некоторых

По мнению экспертов, агрессивные амбиции компании - это то, что поместило ее в горячую воду. Группа отклонилась от своего ключевого бизнеса, который является частью того, как она ввязалась в этот беспорядок, сказал Мэтти Бекинк, китайский директор разведывательной группы Экономиста.

Аналитики Goldman Sachs заявляют, что структура компании также затруднила работу по выяснению более точной картины ее восстановления. В записке на этой неделе они указали на сложность компании Evergrande Group и отсутствие достаточной информации об активах и обязательствах компании. Борьба группы также символизирует фундаментальные риски в Китае.

По словам Бейнк, история Evergrande является историей глубоких и структурных проблем китайской экономики, связанных с долгом.

Во вторник, Марк Уильямс, азиатский экономист по экономике капитала, сказал, что крах компании Evergrande станет крупнейшим финансовым испытанием Китая за многие годы. Корень проблем Evergrande – и проблем других высокоразвитых застройщиков – заключается в том, что спрос на жилую собственность в Китае вступает в эру длительного упадка, писал он. Продолжающийся коллапс компании Evergrande привёл к тому, что внимание было сосредоточено на последствиях дефолтов, связанных с разработкой недвижимости, для экономики Китая. Как общество пытается двигаться вперед?

Во вторник компания Evergrande заявила, что она привлекла независимых финансовых советников для того, чтобы помочь оценить ситуацию.

Даже несмотря на то, что этим фирмам поручено как можно скорее изучить все возможные решения, компания Evergrande предупреждает, что ничто не гарантировано.

До сих пор конгломерат изо всех сил пытался справиться с кровотечением и не мог найти покупателей для некоторых частей своего электромобиля и предприятия по оказанию услуг имуществу.

По его словам, по вторникам она не добилась существенного прогресса в поисках инвесторов, и неясно, будет ли группа в состоянии договориться о какой-либо подобной продаже.

Компания также постаралась продать вторую офисную высоту в Гонконге, которую она купила примерно за 178 миллиардов долларов в 2015 году за семьсот долларов. Но он сказал, что это не было сделано в ожидаемый срок.

На этой неделе проблемы компании Evergrande пролились на улицы, когда в ее штаб-квартире в Шэньчжэне вспыхнули протесты. Foodges из Reuters показывает множество демонстрантов в понедельник на сайте, которые привлекают кого-то, идентифицировавшего себя как представитель компании.

Но акционеры были настороженно в течение нескольких месяцев : акции упали на 162 от их стоимости в этом году.

На прошлой неделе, Investor Services и Fitch понизили кредитный рейтинг компании Evergrande, сославшись на свои проблемы с ликвидностью. Мы считаем, что дефолт в некотором роде является вероятным, - написал Фитч во вторник ноты.

По нашему мнению, то, как будет разрешен кредитный стресс в рамках программы Evergrande, будет стимулировать рыночные настроения, как писали аналитики Goldman Sachs, ссылаясь на кредитный рынок и экономику в целом. Они добавили, что китайский рынок облигаций может быть нанесен удар, а потеря доверия может перекинуться на более широкий сектор собственности. Уолл-стрит, кажется, более оптимистично относится к рискам заражения за границей.

Аналитики ожидают, что китайское правительство вмешается, чтобы ограничить последствия, если Evergrande будет дефолтовать. И власти внимательно следят за этим, пытаясь демонстрировать спокойствие.

В среду Фу Линхуэй, пресс-секретарь государственного бюро статистики, признал трудности некоторых крупных коммерческих компаний, занимающихся недвижимостью, согласно данным Национального Бюро статистики Китая.

Не называя непосредственно Evergrande, Фу заявил, что рынок недвижимости Китая в этом году остается стабильным, но необходимо отметить влияние последних событий на развитие всей отрасли. В Уильямс из « Экономики капитала » предсказывает, что центральный банк страны вмешается с поддержкой ликвидности, если страхи перед крупным дефолтом усугубятся.

Согласно отчету, чиновники в родной провинции Гуандун ( Evergrande ) уже отклонили просьбу о финансовой помощи от ее основателя. Evergrande не ответила на запрос о предоставлении комментариев.

Однако, может быть, уже слишком поздно спасать компанию, но уже будет слишком поздно.

Финансы компании Evergrande широко называются китайскими СМИ огромной черной дырой, что подразумевает, что никакие деньги не могут решить проблему.

Мы, в конце концов, ожидаем, что правительство вмешается в дело компании Evergrande, поскольку она не позволит дефолтам компании распространиться в банковскую систему, сказал Бейнк.

Последствия масштабного дефолта компании Evergrande были бы замечательными.

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