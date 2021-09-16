Крупнейший застройщик Китая предупреждает о риске дефолта

Зарубежка

ГОНГ-Рейтер – China Evergrande Group поднимает новые предупреждения о рисках дефолта, так как она борется за мобилизацию средств для оплаты кредиторов и поставщиков регуляторами и финансовыми рынками, опасаясь, что любой кризис может разрушить банковскую систему Китая и вызвать социальные волнения.

Основанная в 1996 году Хуи Ка Яном в Гуанчжоу, компания Evergrande является вторым по величине китайским разработчиком недвижимости с продажами в 110 миллиардов долларов США в прошлом году.

У нее более 1300 событий в стране, многие из них в более мелких городах.

С замедлением роста продаж в последние годы, Evergrande разрослась в такие предприятия, как электрические автомобили, футбол, страхование и разбавленная вода.

Инвесторы начали беспокоиться в сентябре прошлого года, после того как в протверждённом письме Эвергранда было показано, что компания искала поддержку правительства для утверждения ныне потерянного плана листинга. Эвергренд утверждал, что письмо было фальшивым.

Озабоченность усилилась после того, как компания Evergrande признала, что не оплатила какую-то коммерческую бумагу вовремя и новостей в июле, что китайский суд заморозил банковский депозит в размере 20 миллионов долларов, хранящийся у фирмы по просьбе банка Guangfa Bank.

Быстрое расширение компании Evergrande подпитывалось кредитами, чтобы поддержать ее рост покупательской активности, и быстро продавало квартиры, несмотря на низкую прибыль, чтобы снова начать цикл.

Общая сумма ее обязательств, включая доходы, составляет 1,97 трлн юаней, или 306,3 млрд. юаней, или около 2 % ВВП страны.

Помимо традиционных банков и облигаций, разработчики критиковали за использование коммерческого банковского рынка, в том числе трастов, продуктов управления богатством и теневого банковского дела.

В прошлом году компания Evergrande ускорила свои усилия по сокращению долга после того, как регулирующие органы ввели ограничения на три коэффициента задолженности, названные политикой « красной линии ». Он направлен на удовлетворение всех требований к концу 2022 года.

Покупатели Evergrande дали резкие скидки за свои коммерческие разработки и продали большую часть своей жилой собственности. Начиная со второй половины 2020 года, она продала 555 миллионов вторичных продаж акций, увеличив 1,8 миллиарда долларов, перечислив свою единицу управления недвижимостью в Гонконге, в то время как ее ЭМ продала $ 3,4 млрд акций новым инвесторам.

Однако во вторник она заявила, что ее планы по утилизации имущества не привели к существенному прогрессу.

В 2018 году Центральный Банк Китая подчеркнул, что такие компании, как Evergrande, могут представлять системный риск для национальной финансовой системы.

Утечка письма из прошлого года заявила, что обязательства компании Evergrande включают более 128 банков и 121 небанковское учреждение. По оценкам JPMorgan на прошлой неделе, компания Evergrande имеет самый высокий рейтинг у Китайского банка Миншена.

Запоздавшие платежи могут спровоцировать перекрестные дефолты, поскольку многие финансовые учреждения имеют доступ к Evergrande через косвенные займы и прямые активы с помощью различных финансовых инструментов.

На рынке долларовых облигаций, по данным DBS, на долю Evergrande приходится 4 % американской недвижимости с высокой доходностью. Любые дефолты также спровоцируют распродажи на рынке высокодоходных кредитов.

Если крах Evergrande окажет большое влияние на рынок труда, это скажется и на его вкладчиках. Она нанимает 200,000 сотрудников и ежегодно нанимает 3,8 миллиона человек для разработки проекта.

Компания Evergrande владеет офисом в районе Ван Чай в Гонконге. Город также имеет одно неразвитое развитие в городе и два почти завершенных жилищного строительства, а также комплексный неразвитый участок земли.

За пределами Большого Китая, Evergrande потратил миллиарды долларов на приобретение акций иностранных автомобильных технологий для своего нового энергетического бизнеса, в том числе шведского NEVS, голландского интернет-тракции и британского протеина.

Она также создала отдельный JV с немецкой компанией Hofer AG, разработчиком автомеханики и суперкаровой компанией Koenigseagg.

В августе Комиссия по банковскому делу и страхованию Китая и Народный банк Китая предупредили Эвергренде, что ей необходимо снизить свой долговой риск.

Согласно сообщениям СМИ, регуляторы одобрили предложение Evergrande пересмотреть сроки платежей с банками и другими кредиторами. Правительство Гуанчжоу также ищет мнения у крупнейших кредиторов Эвергренда по поводу создания комитета кредиторов.