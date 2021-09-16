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CALGARY, Aberta torONTO, 16 сентября – Правление пенсионного плана учителей Онтарио КОПП Канадского третьего по величине пенсионного фонда объявило о новых промежуточных задачах по снижению интенсивности выбросов углерода в своем портфеле в рамках плана достижения чистых нулевых выбросов к 2050 году.

CPAP, которая управляет активами на сумму 227,7 млрд. долл. США и активами на 80,11 млрд. долл. США, планирует снизить интенсивность выбросов на 45 % к 2025 году и 67 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года.

Партнёрский пенсионный фонд Caisse de d partment du Qubec также имеет чистую нулевую цель к 2050 году, но защитники окружающей среды заявили, что промежуточные цели CPAP являются самыми сильными климатическими обязательствами, одобренными канадским пенсионным фондом.

Зиад Хиндо, главный инвестиционный директор КОПП, сказал, что фонд будет стремиться инвестировать в больше экологически чистых энергетических компаний, а также в фирмы, предлагающие программное обеспечение и услуги, которые позволяют другим предприятиям переходить к экономике с низким уровнем выбросов углерода.

Изменение климата охватывает весь инвестиционный ландшафт. Для ее решения требуются огромные усилия и значительные объемы капитала, сказал Хиндо. К этому добавил Хиндо, что CPAP увеличивает штаты в различных классах активов, чтобы идти в ногу с растущими инвестициями в климатический сектор. Портфель фонда состоит из более чем 30 миллиардов долларов в зеленых инвестициях, таких как возобновляемые источники энергии, хранение энергии, электрификация, передача электроэнергии, энергоэффективность и зеленая недвижимость.

В отличие от многих крупных пенсионных фондов в Соединенных Штатах, CPAP вообще не активно инвестирует в нефть и газ, хотя в 2019 году она прекратила активно инвестировать в котирующиеся на бирже разведочные и добычные компании. КОПП должна пойти еще дальше, если она хочет, чтобы ее считали мировым лидером в области изменения климата, сказал Адам Скотт, директор пенсионной активной группы Schoft. В нем описывается то, как CPAP будет инвестировать в решение проблемы климатического кризиса, но при этом ничего не говорится о том, как она сможет устранить свое воздействие на его причины, а именно, высокорисковое ископаемое топливо.