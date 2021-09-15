Крупнейший банк Южной Африки, прекративший финансирование новых угольных электростанций

Зарубежка

Самый большой банк Африки по рыночной стоимости немедленно прекращает финансирование новых угольных электростанций и начнет финансирование новых проектов по добыче топлива в течение следующих пяти лет.

Кредитор, базирующийся в Йоханнесбурге, присоединяется к своему коллеге Nedbank Group Ltd., взяв на себя такие обязательства, как давление на банки, чтобы они избегали кредитования ископаемого топлива со стороны инвесторов и активистов. В то время как крупнейшие банки ЮАР сокращают свою подверженность деятельности, загрязняющей окружающую среду, они установили разные временные рамки, чтобы учесть зависимость нации от угля.

В своей обновленной политике, опубликованной в среду, она заявила, что это долгосрочная амбиция FirstRand быть нулевым к 2050 году. Банк также сократит свои краткосрочные и среднесрочные ограничения на воздействие угля, сказал он.

ЮАР полагается на уголь почти для всей своей электроэнергии и экспортирует топливо в такие страны, как Индия и Китай. Его выбросы углекислого газа соперничают с выбросами Соединенного Королевства и в восемь раз превышают его размер.

Другие банки ЮАР, такие как Investec Ltd. и Standard Bank Group Ltd., также проводят планы по стимулированию клиентов к выбору более экологичных технологий.

Компания FirstRand, владеющая розничным кредитором FNB и Rand Ferger Bank, видит свой переходный путь, предполагающий постепенное сокращение добычи угля и прекращение использования с 2025 по 2030 годы, как компания Eskom Holdings SOC Ltd., выводит из эксплуатации пять угольных электростанций и по мере снижения глобального спроса на экспорт топлива.

По его словам, этот путь предполагает окончание использования угля в качестве основного источника энергии в Южной Африке в период с 2042 по 2049 год.