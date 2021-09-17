Крупнейшие промышленные гиганты Европы пострадали от высоких цен на энергоносители

Зарубежка

Крах поставок, который отправил европейские цены на энергоносители на рекорд, это сокращение прибылей для некоторых промышленных гигантов континента, угрожая срыву экономического восстановления.

По словам крупнейшего поставщика химических веществ BASF SE, она была не в состоянии полностью понять влияние рекордных цен на электроэнергию, несмотря на то, что ее собственный энергетический потенциал составляет 161. Ауратис AG, крупнейший производитель меди на континенте, заявил, что энергетические затраты уже привели к снижению прибылей и будут продолжать расти на марже в течение всего года. В Великобритании дела обстояли настолько плохо, что крупнейший производитель удобрений закрыл два завода без каких-либо оценок того, когда производство возобновится.

Цены на энергоносители росли от США до Европы и Азии по мере того, как экономика выходила из пандемии и люди возвращались в офис. В этом году цены на газ в Европе почти утроились, в то время как стоимость электроэнергии почти удвоилась, поскольку регион сталкивается с кризисом поставок, который угрожает восстановлению экономики.

Если все счета за электричество и газ просто поднимутся, это, очевидно, навредит промышленным расходам и также повредит потребительскому потреблению, - сказал Оган Коуз, управляющий директором компании Acccenture.

В заявлении по электронной почте, BASF заявила, что цены на энергоносители за последние несколько месяцев заметно возросли. Установка Ludwigshafen является крупнейшей в мире завода по производству сырой нефти и использует 6 тераватт часов электроэнергии в год, что эквивалентно энергии, содержащейся в примерно 3,5 миллиона баррелях электрического топлива.

Как энергоемкая компания, мы также чувствуем это, сказал он.

Ауратис сказал, что он страдает от повышения цен, несмотря на наличие хороших стратегий хеджирования. На нашу маржу особенно влияют высокие цены на энергоносители в Германии, как сказала представительница Даниэла Калмах в заявлении по электронной почте.

" CF Industries Holdings Inc. " заявила в среду, что она останавливает работу своих производственных комплексов Биллингем и Инс в Британии из-за высоких цен на газ.

Поднимающиеся цены на энергоносители наносят ущерб промышленности и возлагают затраты на людей, - сказал в заявлении теневый бизнес и энергетический секретарь Лейбористской партии Эд Милибэнд. Каково это, когда производственные объекты закрываются? Если этим зимой погода остудится, Европа может столкнуться с проблемами, как сказал Goldman Sachs Group Inc., предупредив, что промышленным потребителям региона придется обуздать потребление. Континенту не хватает времени, чтобы заполнить свои истощенные склады, до начала сезона отопления примерно за месяц, с запасами на самом низком уровне за более чем десятилетие в это время года.

Главный производитель сахара Tereos SCA во Франции предупредил о росте цен на газ, который значительно увеличил затраты на производство для компании. Производитель Starch Roquete Frees SA, базирующийся на севере Франции, сказал, что высокие цены на энергоносители создают инфляционное давление на все другие затраты, которые в конечном итоге переложатся на клиентов. « Урожайная энергия », один из крупнейших в Европе производителей этанола, заявила на этой неделе, что рост цен на энергоносители привел к снижению прибыли по сравнению с предыдущим годом даже по мере роста доходов.

Борьба, с которой столкнулись небольшие промышленные гиганты Европы, указывает на еще более сильный встречный ветер для более высоких энергоемких фирм, которые обычно не имеют собственных возможностей для производства энергии и имеют меньше доступа к современным инструментам хеджирования, которые могут помочь компенсировать ценовые выгоды.

Мы не будем удивлены тем, что в ближайшие дни больше производства азота и химических веществ в Европе будет бездействовать до тех пор, пока цены на газ не умеренны, Джоэль Джексон, аналитик на рынках капитала BMO, заявил в отчёте в среду.