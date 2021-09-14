Крогер расширяет свою добычу с Instart

Зарубежка

Инстакарт расширяет сферу доставки с помощью Крогера.

Гигант национального продовольственного магазина объявил, что он запускает новый сервис доставки, известный как Kroger Dower Tow, который стремится доставить вещи клиентам порогами всего за 30 минут по всей стране, заявляет компания в своем пресс-релизе.

Компания Instacart, являющаяся стратегическим партнером Kroger Co. с 2017 года, используется для того, чтобы помочь продовольственной цепочке доставить свежие продукты и бытовые товары с конца утра до раннего вечера ( за исключением пекарни ), будет доставлена семьей магазинов Kroger и предоставит клиентам доступ к более чем 25000 предметам.

Крогер-Публикация сейчас является дифференцированным решением в пищевой индустрии, а не только в сфере электронной коммерции, - сказал в заявлении Родни МакМуллен, председатель и генеральный директор компании Крогер. Наша новая служба помогает клиентам еще одним способом закупаться с нами и затрагивает важность удобства и незамедлительности. Он продолжил, Operationsly, что эта услуга охватывает до 50 миллионов домашних хозяйств, и это расширение нашего стратегического взаимодействия между нашими активами, непревзойденной сетью магазинов, цепочками поставок и операционными центрами и флотом, к которым присоединилась непревзойденная модель исполнения Instacart и технология последней мили, чтобы обеспечить наших клиентов чем угодно, в любое время и где угодно. До доставки Kroger сейчас семья магазинов и Instamart объявила о двухчасовой доставке.

В последние годы, продовольственная сеть также увеличила инвестиции в передовые технологии отслеживания, включая использование автоматизированных дистрибуторов, беспилотных испытаний и кухонной отправки призраков.

Инициатива Крогера и Инстакарта по быстрой доставке товаров напрямую конкурирует с услугами экспресс-доставки, предлагаемыми другими розничными гигантами, такими как Walmart и Amazon, которые, как правило, обещают доставить товары в течение двух часов или менее.

Крогер говорит, что МакМуллен заработал более 10 миллиардов долларов в продажах электронной коммерции в 2020 году, и надеется удвоить свои цифровые продажи и прибыльность к концу 2023 года. Kroger Family of Stores - материнская компания из 16 региональных продовольственных цепочек, в том числе из-за своего имени Крогер, Ральфс, Сити-Рынок, Еда 4 Меньше и Харрис Титер.

Компания Instakart заявляет, что запустит аналогичную модель доставки с недавно добавленным Hub Hub Hab возле Kroger Dower How. Как сообщается, Hub позволит клиентам покупать продукты питания или бытовые товары 24 7, а членам Instacart Express будет предоставлен бесплатный вариант, таким образом, поставки могут быть сделаны за 30 минут или меньше.

На протяжении всей пандемии коронавируса, службы доставки продуктов питания взорвались с спросом.

Согласно исследованию рынка, проведённому компанией Grand View Research, консалтинговая фирма прогнозирует, что онлайн-рынок продуктов вырастет до 1,1 трлн к 2027 году.

В отчете фирмы говорится, что увеличение числа смартфонов, их использования и значительного числа пользователей смартфонов, как ожидается, будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода. Наряду с этими факторами недавно выпущенная пандемия коронавируса является еще одним крупным фактором, способствующим росту числа онлайн-покупщиков продуктов по всему миру.