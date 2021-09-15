Космический корабль совершил первый частный полет в космос

Зарубежка

Отсчет будет в среду, когда SpaceX готовится к запуску своего первого гражданского полёта и первого в мире частного космического полёта.

Команда Вдохновения 4 на борту ракетного корабля Falcon 9 и драконной устойчивости планируется вывести из пускового комплекса 39 A в Космическом центре Кеннеди НАСА во Флориде.

В состав экипажа входят командующий миссией и миллиардер Сянь Проктор, пилот миссии Джаред Исаакман, медицинский офицер Крис Семброзский и специалист миссии Джаред Айзекман.

45-й погодный отряд космических сил и прогноза погоды США прогнозирует 80 % вероятности благоприятных условий на среду.

Вдохновление 4 продлится примерно три дня и рассчитано на орбиту примерно 575 километров или почти 358 миль. Это был бы самый высокий уровень людей, вышедших на орбиту со времен техников-сервисов Космического Телескопа Хаббла.

Во втором случае, в Q&A во вторник, SpaceX объявила, что это будет первый случай, когда на орбите будут три дракона.

Команда Вдохновления 4 будет вращаться вокруг Земли 15 раз за всю жизнь и один раз каждые 90 минут вдоль специальной пути полета, тщательно контролируемой управлением полетами Космического Средства.

Они будут проводить эксперименты, направленные на расширение наших знаний о Вселенной и здоровье человека во время космических полетов.

В дополнение к достижениям в науке, Inspiration 4 также стремится собрать 100 миллионов долларов для дальнейшего продвижения исследований и помочь спасти детей, а также повысить осведомленность о Детской Исследовательской больнице Святого Иуда. На самом деле, более 128 миллионов долларов уже было выделено в рамках кампании « Вдохновление 4 ».

Когда миссия будет закончена, экипаж выпрыгнет у побережья Флориды.

Это важная веха в космических полетах человека, как сказал в среду утром NBC в НАСА Филу МакАлистеру в среду.

Ранее летом частные коммерческие конкуренты по космическим полётам Virgin Galactic и Blue Project доставили пассажиров на частные рейсы.

20-й полёт Ричарда Брансона пролетел над землей в 66 милях, а 11-й самолёт Джеффа Безоса 11 июля достиг 53-мильной высоты.

У основателя SpaceX Elon Musk есть два частных плана полета на следующий год, в дополнение к туристическому выстрелу.

FOX Business исследует Маска и другую большую рыбу, разжигающую этот сектор.

Когда Элон Маск не находится в сорняках, управляя Tesla или рычащих тоннелями через компанию The Boring Company, эксцентричный исполнительный директор также управляет своей ракетной компанией в качестве основателя и генерального директора частной космической компании SpaceX.

Сэр Ричард Брансон также является основателем Virgin Galactic, материнской компании британской космической службы Virgin Group.

Аэрокосмическая компания Брэнсона недавно находится в горячей воде из-за сообщения о потенциальной опасности во время ее полёта 11 июля, и Федеральная Авиационная администрация начала расследование по этому делу, установив свой SpaceShipTwo.

Virgin Galactic отодвинул назад то, что компания назвала вводящими в заблуждение описаниями и заключениями, и даже сказал FOX Business ранее в этом месяце, что никто не находился в опасности и что SpaceShipTwo никогда не переходил ни один из населенных пунктов и никогда не создавал никакой опасности для общества.

По словам ее пресс-секретаря, мы серьезно отнесемся к этому и в настоящее время оцениваем причины проблемы и принимаем решение о том, как предотвратить ее возникновение в будущих миссиях. Хотя конечная траектория полёта отклонялась от нашего первоначального плана, это была контролируемая и преднамеренная полетная дорога, которая позволила Единству 22 безопасно добраться до пространства и безопасно приземлиться на нашем космическом порту в Нью-Мексико. В дополнение к тому, что Безос был генеральным директором компании Amazon и самым богатым человеком в мире с чистой стоимостью более 1,84 млрд долларов США на одного Форбеса, в 2000 году он основал компанию Space Flight Project Company. В прошлом году компания Blue Project объявила о партнерстве с ВВС США и запустила Соглашение об обслуживании запуска.

Лорен Санчес, которая развелась со своей первой женой Маккензи, часто встречается со своей подругой Безосом, которая, как сообщается, также является авиационным наркоманом.

Сообщается, что « синий происхождение » Безоса ведет борьбу с текучестью кадров, в том числе руководителей и инженеров, по мере того как в отрасли набирают обороты драмы.

Роберт Бигелоу является владельцем гостиничной цепочки « Объединенный бизнес » и аэрокосмической компании « Бигелоу аэрокосмический транспорт ». Космическая компания производит и проектирует модули для космических станций.

Соучредитель Google является одним из крупнейших инвесторов в Planter Resources, горнодобывающую компанию астероида, которая собирается начать добычу полезных ископаемых в 2020 году.

Сергей Брин, наряду с Ларри Пейдж, отказался от повседневной работы в Google в прошлом году.