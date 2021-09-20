Корпоративный долг возвращается до уровня, предшествующего пандемии: BNP Paribas

Зарубежка

Корпоративные долговые доходы до уровня, предшествовавшего пандемическому спаду, - США и европейские компании, стали еще одной вехой на пути к восстановлению после COVID-19, поскольку их уровень облигаций упал до самого низкого уровня, начиная с того времени, когда пандемия разразилась в 2020 году.

Чистая сумма заемных средств, являющаяся важным показателем финансового состояния компании, относится к чистому долгу как к доле прибыли от EBITDA, прежде чем учитывать проценты, налоги, обесценивание и амортизацию.

По данным BNP Paribas, рейтинги инвесторов во втором квартале были низкими и самыми низкими с 2018 года, в то время как европейские рычаги являются самыми низкими с 2019 года.

Восстановление было намного круче, чем то, о чем мы первоначально думали, отчасти потому, что экономика и корпоративные доходы становились все более и более кови-иммунальными, сказал Виктор Хьорт, глобальный глава кредитной стратегии в BNP Paribas.

По данным Refinitiv, доходы компаний SOP 500 и STOXX 600 уже около 161 выше докризисных уровней, при этом подавляющее большинство компаний бьют по прогнозам.

В большинстве американских компаний, имеющих докризисный рейтинг, или ниже порогового уровня BBB, где он близок к уровням мусора, данные BNP показывают, что неплатежеспособность упала в большинстве американских компаний.

Кристджан Мэй, аналитик по управлению активами, Шрёдерс, сказал, что, хотя сокращение доли заемных средств в инвестиционных компаниях США было в основном сведёно к сильному росту доходов, дерзкие или высокодоходные фирмы предпринимают активные шаги, о чем свидетельствует активный рост задолженности по состоянию на август, долг с высокой доходностью снизился на 13,3 % по сравнению с более высоким уровнем за последние годы, данные из BofA показывают.

Поскольку некоторые из компаний с низкими рейтингами испытывают давление, чтобы снизить уровень заемных средств, это, возможно, не удивительно, Мэй написала в банке.

Данные BNP Paribas также показывают, что быстрые коэффициенты - фактически, показатель того, как быстро заемщик может оплатить краткосрочные обязательства с доступной ликвидностью - значительно превышают докризисный уровень.

Быстрое соотношение США слегка упало с высокого уровня 10 лет до 198 в год, но в Европе оно достигло максимального уровня с 2005 года – 84,100, возможно, из-за беспокойства региональных компаний по поводу замедления экономического восстановления.

Это говорит о компаниях, которые еще не полностью восстановили свою уверенность в будущем, которые до сих пор действуют так, будто какая-то пандемия продолжается или не совсем уверены в том, что они будут иметь такой же доступ к финансированию, как и до COVID, сказал Хюрт.

Какие компании в мире имеют около 5,2 триллиона долларов наличных денег, отчет Януса Хендерсона, найденный в июле, в результате огромных заимствований средств и осторожности расходов во время пандемии месяцев?

Но расходы на дивиденды и капекс увеличились, а это означает, что с этого момента сальдо денежных средств не должно увеличиваться. Иными словами, ожидается, что глобальные капитальные расходы будут наилучшими в первый раз, начиная с 2007 года, как говорится в докладе SKP Global, прогнозируя рост в 13 %.

Однако, в Европе, как ожидается, этот процесс замедлится, что, по словам Хюарта, может помочь превзойти корпоративные облигации региона в ближайшие месяцы.