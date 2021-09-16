Коронавирус: больницы и дома престарелых приостановлены из-за отсутствия вакцинации

Зарубежка

ПАРИЖ, 16 сентября Reuters : Больницы, дома престарелых и медицинские центры были отстранены от работы около 3000 рабочих во всем мире за несоблюдение обязательной вакцинации против COVID, правительство заявило в четверг, когда страны Европы взвешивают, как далеко идти в борьбе с пандемией https://www.reuters.com, в то время как Италия собирается объявить позднее в четверг, что доказательство вакцинации или отрицательное тестирование будет обязательным для всех работников https://www.reuters.gov.it / ro07 / pdf : com World EuropeanIlaly-make Covid-Green-Pas-bory - factory-Ministers - 2021-09 - 15 с большим шансом прогресса, чем любая другая страна в регионе, Нидерланды планируют сделать аналогичный шаг - но только для того, чтобы пойти в бары или клубы http : www.reuters Британия, в свою очередь, заявляет, что, скорее всего, потребуется вакцинация прифронтовых работников здравоохранения и социальной сферы в Англии в рамках плана https : www.reuters. com Business Health-pharmaceuticals un-вероятно, требует, чтобы работники здравоохранения были вакцинированы против коронавируса 2021 - 09-14, чтобы сдержать вирус зимой.

Во Франции принятое президентом Эммануэлем Макроном в середине июля решение о введении аналогичных медицинских пропусков для поездок из ресторанов в спортзалы и музеи, а также сделать джаб обязательным для медицинских работников, привело к резкому увеличению вакцинации.

С вступлением в силу в среду мандата для работников больниц и домов по уходу за больными, его конкретное воздействие - невакцинированный персонал, которому запрещено работать - стало ощущаться https : www.reuters.org / com World Europe-Franch-Hospital - Work-im - fail-im - fail-accificine medicancy, 2021 - 09 - 16 - 16.

По данным местной ежедневной газеты « Ницца Матин », почти 450 медицинских работников - из 7500 - были отстранены лишь в одной больнице в городе Ницце на юге Франции.

Правительство, однако, отмахнулось от этого эффекта.

Нет ничего хаоса, о чём министр здравоохранения Радио RTL Оливье Веран сказал, добавив, что в этом секторе 27 миллионов рабочих.

Есть несколько случаев, когда это повлияло на медицинское обслуживание, сказал он, например, использование МРТ было недолго запутанным, но большинство временно отстраненных сотрудников работали в вспомогательных ролях, ограничивая воздействие.

Большинство приостановлений являются лишь временными, многие решили сделать вакцинацию, поскольку они видят, что мандат на вакцинацию является реальностью, сказал Веран.

Но профсоюзы предупреждают о вероятных сбоях, и всего лишь нескольких отсутствующих в команде человек достаточно, чтобы спровоцировать кризис, Эммануэль Чиньон, на этой неделе управляющий дома престарелых в Бордо, сказал Рейтеру, указав на то, как трудно было нанять сотрудников https : www.reuters. com-Business health-pharmaceutical-france-shouse-quis-quit-quet - excin - mutricine - мандат 2021-09-15 в этом секторе.

Если мы не можем заменить тех, кто ухаживает за детьми, которые уходят, то работа ляжет на них, и я боюсь, что неприкрытый круг, на усталость, истощение и увеличение числа прогулов, сказал он.

Во Франции, где вакцина стала обязательной в конце марта, некоторые из них были приостановлены с цифрами, далеко не близкими к уровню в Италии.

По словам итальянской федерации врачей, по состоянию на 16 сентября около 728 врачей во всей Италии были отстранены от работы за то, что не были вакцинированы.

Сейчас Италия предпринимает шаги, чтобы пойти гораздо дальше и объявить в четверг, что зеленый пропуск - который показывает, что кто-то получил, как минимум, одну дозу вакцины, положительный результат или выздоровление от вируса - будет обязательным для всех работников государственного и частного сектора. Неспособность получить зеленый проход может привести к тому, что работников отстранят от работы и потеряют зарплату.

В других странах, таких как Нидерланды, опросы общественного мнения показывают, что большинство населения разочаровано обязательной вакцинацией медицинских работников, и сами работники выступают против этого, и правительство заявило, что оно не будет принимать такие меры.

Однако по состоянию на 25 сентября для посещения баров, ресторанов, клубов или культурных мероприятий необходим пропуск, показывающий наличие прививок или недавний отрицательный тест на коронавирус.

Хотя опросы общественного мнения показали, что большинство голландцев поддерживают эту меру, против нее решительно выступают около 30% населения, которое до сих пор отказывалось от вакцинации. Критики говорят, что эта мера предназначена для того, чтобы заставить людей получить джеб.