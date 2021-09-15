Коронавирус : Владелец компании « Индитекс », резкий рост продаж, раздувание H&M

Зарубежка

Компания Reuters - владелец марки Fashion Zara Inditex в среду подскочила с прибылью в 850 миллионов евро во втором квартале по мере того, как продажи превысили предпандемический уровень, опередив шведского соперника H&M.

Крупнейшие в мире торговцы модой были разочарованы тем, что продажи отскочили назад и немного превысили уровень, показываемый в предыдущие дни перед пандемией, когда большинство магазинов возобновили работу, и люди торопились обновить свой гардероб после того, как были навязаны закрытия магазинов, чтобы остановить распространение вируса.

Чистая прибыль испанской компании во втором квартале была выше, чем бронирование 214 миллионов евро в 2020 году (18,14 миллионов ) за тот же период и на 4 % выше, чем прибыль в 2019 году.

Шведский конкурент H&M, второй по величине в мире розничная торговля модой, сказал, что продажи выросли меньше, чем ожидалось с прошлого года в течение трех месяцев до августа, и остались ниже предпандемического уровня.

Несмотря на то, что розничные торговцы модой восстанавливаются от последствий пандемии, недавнее распространение варианта дельте коронавируса означает, что некоторые ограничения были вновь введены, в то время как многие отрасли сталкиваются с проблемами поставок из-за нехватки грузов и других узких мест.

Компания Индитекс сообщила, что в мае-июле продажи взлетели до 6,99 млрд евро, что на 7 % выше, чем в тот же период 2019 года, когда покупатели начали покупать одежду для летних общественных мероприятий, чтобы наслаждаться новыми свободами, которые стали возможными благодаря кампаниям вакцинации.

Продажи во втором квартале соответствовали прогнозу 7,02 миллиарда евро аналитиков, проведённому Refinitev.

Компания Inditex сообщила, что магазины и онлайн-продажи при постоянном обменном курсе между августом и первой неделей сентября были на 22 % выше, чем год назад, и на 9 % выше, чем в тот же период 2019 года.

Аналитики сказали, что потребители недавно изменили свои расходы на модное белье, по мере того как большие города медленно возвращаются к нормальному состоянию, и большинство блокировок отменяются, тенденция, которая приносит пользу крупным розничным торговцам моды, таким как бренды « Индитекс ».

Во время пандемии, Inditex укрепила свою цифровую розничную платформу и закрыла свой небольшой филиал во всем мире в пользу расширения флагманских магазинов, способных функционировать в качестве мини-центров распространения.

" Индитекс " сообщила, что 99 % всех ее магазинов были вновь открыты и в настоящее время эксплуатирует 6654 магазина в мире по сравнению с 7337 магазинами год назад.

Продажи индитексов выросли на 36 % в первой половине по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда ограничения на передвижение на ключевых рынках, включая Великобританию, Германию и Францию, вынудили покупщиков покупать у себя дома.

Компания ожидает, что в этом году продажи в Интернете превысят 25% от общего объема продаж, и в конце сентября запустит мужскую спортивную коллекцию под Зарей Атлетиц.

Доходы перед процентами, налогами, обесцениванием и амортизацией EBITDA выросли на 109 % - 3,1 млрд евро, о которых сообщалось в 2019 году, закрыты до 3,4 млрд, сообщенных в 2019 году.