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Зарубежка
Коронавирус | Самый высокий уровень потерь в Европе в Италии после вспышки COVID - 19
18 сентября, 2021 19:35
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Русская планета
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С момента ее вспышки в феврале прошлого года в Италии было зарегистрировано 130 284 смерти, связанные с COVID-19. Это был девятый самый высокий показатель в Европе после Великобритании и второй самый высокий в мире со времен вспышки. На сегодняшний день, страна занимается 4,63 случаями м2.
Пациенты в больнице с COVID-19 - 19, - не включая пациентов, находящихся в реанимации - находились в 3 958 в субботу, по сравнению с 3 989 в день раньше.
В реанимационные отделения был принят 31 новый пациент, по сравнению с 34 пятницами. Общее число пациентов ISU сократилось до 519 от предыдущего 525.
По словам министерства здравоохранения, за последний день было проведено 355 933 теста на COVID - 19, по сравнению с предыдущим 28479.
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