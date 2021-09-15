Коронавирус " не дай мне стать таким "

Зарубежка

Пандемия COVID-19 побудила создателей шоу переработать фильм на второй сезон, который начинается в эту пятницу. Присутствие коронавируса рассматривалось как тема реального мира, наряду с другими проблемами реального мира.

Звезды утреннего шоу Риз Уизерспун и Дженнифер Анистон, чтобы посмотреть на людей, работающих на Нью-Йоркской станции в темной комнате, и которых шокирует сексуальное поведение якоря-мужчины и сокрытие руководством плохого поведения.

Как нежеланный феминистский герой, Алекс берет перерыв, чтобы задуматься и попытаться смириться со своими действиями, - сказал Анистон в своем интервью. Я не так расстроен, как Анистон, - сказал Алекс о своей персоне на экране. Но в течение всей моей жизни я встречал много Алекса, и я помню, что видел их и думал, что никогда не позволю мне стать им. Стив Кэрелл анализирует свои отношения с Алексом, его бывшим соведущим, который подал в отставку после плохого обращения с женщинами и взвешивает, сможет ли он восстановить свою жизнь.

Анистон сказал, что авторы шоу написали нюансы о деликатных вопросах и о том, может ли кто-нибудь вернуться после отмены скандала.

Они действительно борются за серую зону, говорит Анистон. Они позволяют персонажам говорить то, что говорится за закрытыми дверями, что они никогда не осмеливаются сказать вслух. Я думаю, это приводит к действительно хорошим разговорам. Брэдли занимает первое место в утренних новостях, но рейтинги снижаются, и она работает над тем, чтобы найти свою истинную идентичность.

Она не знает, как он подходит, Уизерспун сказал. Я думаю, что довольно круто, когда 40-летняя женщина находится в этом путешествии по самоопределению. Актриса публично выступала за равное обращение с женщинами и работала в консультативном совете « Таймс Ап », группе, которая была основана для борьбы с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

Исполнительный директор « Таймс Уп » и члены ее совета директоров недавно ушли в отставку, несмотря на споры по поводу связей группы с политиками и корпорациями. Совет советников был распущен.

Уизерспун сказала, что она была действительно воодушевлена тем, что эти шаги уступят место новому руководству, которое может продолжать расти и укреплять организацию. Наиболее важная вещь, которой дали время, имеет невероятную миссию в его центре, создать справедливость и нарушить системы, которые привели к дискриминации и притеснениям, сказала она. Необходимо, чтобы это продолжалось, потому что женщины по-прежнему сталкиваются с этими проблемами каждый день.