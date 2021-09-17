Коронавирус | Мероприятие в Давосе снова состоится в январе в Швейцарии
После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, организаторы ежегодной конференции в Давосе, в январе, вновь в январе, примут у себя высокопоставленное собрание элит в швейцарских Альпах.
Всемирный экономический форум сказал в четверг, что его следующая ежегодная встреча состоится 17-22 января в курортной деревне Давос в восточной Швейцарии. Виртуальная версия была проведена в январе этого года, после того как неоднократные попытки перенести само мероприятие были остановлены из-за проблем со здоровьем и логистических трудностей, вызванных пандемией.
По словам форума, мероприятие 2022 года будет посвящено теме « Работаем вместе », « Восстановление доверия после разрушения COVID-19 », усугубившего раскол во всем обществе. По его словам, компании-производители примут у себя мероприятие следующего года с соответствующими и адаптированными мерами по охране здоровья.
В мире, полном неопределенности и напряженности, личный диалог является более важным, чем когда-либо, как сказал в своем заявлении основатель форума Клаус Шваб. Лидеры обязаны работать вместе и укреплять доверие, расширять глобальное сотрудничество и работать над устойчивыми, смелыми решениями. За последние полвека, ежегодная встреча в Давосе имела почти несравнимую способность привлечь лучших мировых движущих сил и встряски в бизнесе, политике, научных кругах и искусстве, а также гражданском обществе.
До своего избрания на выборах присутствовал бывший президент Си Цзиньпин, а президенты России Джо Байден и Владимир Путин также приняли участие в должностных делах, находясь на посту президента.