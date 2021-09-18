Коронавирус | Город Сямынь в Китае закрывает туристическую точку

Зарубежка

ПЕКИН, Август. 18 Reuters - Город на юго-востоке Китая, поражённый COVID - 19, предупредил жителей в субботу, чтобы они остались дома и закрыли различные сайты, поскольку болезни распространяются в самом эффективном горячих точках страны во время ключевого сезона праздничных путешествий.

Правительство Сиамена в серии предупреждений велело жителям не покидать дома излишне, закрытые парки, шикарные места и спортивные площадки, а также прекратить массовые мероприятия, включая гастроли, ярмарки и спектакли.

Эти меры, не доведя до полной блокировки, были приняты в начале ноября во время первого четырехдневного фестиваля в середине осени, пикового сезона путешествий по всему Китаю.

Сиамэнь, город с населением 5 миллионов человек, является одним из четырех городов Китая, в последней горячей точке для коронавируса - провинции Фудзиан, - сообщалось о случаях заболевания за последние несколько дней, при этом наибольшее число зарегистрированных случаев заболевания.

Посетителям жилых комплексов Сиамена не разрешается без разрешения, нестандартные транспортные средства в жилых районах и из них запрещены, а питание в ресторанах, кафе и других местах запрещено.

Сяман, также транзитный центр в юго-востоке Китая, сообщил о 92 инфекциях, передающихся на местах, за последнюю неделю. Это примерно половина от числа близлежащих птуцианцев, где первая инфекция была зарегистрирована на 10 сентября, где первая инфекция в этой вспышке была зарегистрирована на прилегающем поле.

Первым пациентом в кластере был близкий контакт с пациентом в Сямене, заявил в понедельник власти Сиамена.

Во вторник оба города запустили испытание коронавируса по всему городу.

Вспышка наступает до ненедельного национального праздника, который начнется 1 октября, намного более напряженного туристического сезона, чем фестиваль Мид августа в Нью-Джерси.