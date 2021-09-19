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Зарубежка
Коронавирус | COVID - число жертв 19 в Европе достигло 130000
19 сентября, 2021 18:15
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Русская планета
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С момента ее вспышки в феврале прошлого года в Европе было зарегистрировано 130 161 смертей, связанных с COVID-19, это девятый самый высокий показатель в Европе после Великобритании и второй самый высокий в мире. На сегодняшний день, страна сообщила о 4,63 миллионах случаев.
Пациенты в больнице с COVID-19 - 19 - за исключением тех, кто находится в интенсивной терапии - начали сидеть в 3 929 в воскресенье, с 3 958 в день до этого.
В реанимационные отделения поступило 40 новых пациентов, по сравнению с 31 в субботу. Общее число жертв в реанимации увеличилось до 530 с 519 ранее.
По словам министерства здравоохранения, за последний день было проведено около 263 571 теста на COVID-19, по сравнению с предыдущими 355 933 тестами.
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