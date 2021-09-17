Королевский банк Канады назначил нового финансового директора Рода Болджера
17 сентября Reuters - Королевский банк Канады назначил Рода Болгера своим новым финансовым руководителем в пятницу, заменив Нандин Ан, которая пришла к власти после десяти лет пребывания в должности кредитора.
Это происходит как крупные банки, чтобы добиться перемен в отрасли, в которой очень мало женщин или цветных людей, входящих в ее высшие ряды.
В прошлом году Лоранианский банк Канады назвал Ранию Ллеулен главным исполнительным директором и президентом, сделав ее первой женщиной в США, возглавляющей крупный канадский банк.
Джейн Фрейзер была названа в прошлом году Citigroup Inc, первой женщиной, возглавляющей крупный банк.
Ан, который в настоящее время является главным вице-президентом, руководителем по связям с инвесторами и РБК по финансированию рынков капитала, возьмет на себя роль финансового директора на Nov. 1, как сказал банк.
Он присоединился к РБК, крупнейшему кредитору, в 1999 году и занимал ведущие финансовые роли, включая корпоративное казначейство.