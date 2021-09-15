Концентрация COVID-19 в Сиднее закончится в среду вечером

Зарубежка

Премьер-министр говорит, что только вакцинированные люди могут пользоваться свободами, добавлениями к случаям в Northern NisW, цитируемые премьер-министром SYDNY, 15 Sept Reuters - Комендантский час для более чем двух миллионов человек в 12 пригородах Сиднея, наиболее пострадавших от распространения варианта коронавирусной дельты, закончится в среду вечером, по словам властей, не ослабив ограничений на блокировку.

Официальные лица сообщили, что уровень первой дозы COVID - 19 достиг 80% взрослого населения Нового Южного Уэльса, в то время как двойная доза в родном штате Сиднея сейчас составляет 48 %. Это выше среднего показателя по стране, составляющего 43 %, но значительно ниже 70 % уровня, который спровоцирует ослабление других ограничений, впервые навязанных три месяца назад.

Власти рассчитывают увеличить 70 % ставки к середине этого месяца и планируют ослабить ограничения, как только они поднимутся до 80 %.

Стабилизация и упадок в некоторых областях, вызывающих беспокойство, являются удовлетворительными, и мы находимся на критическом этапе, но лучший совет, который мы можем дать, заключается в том, что сегодня слишком рано и слишком рискованно делать что-либо еще, как сказал премьер-министр Глэдис Береджиклян на пресс-конференции в Сиднее.

Несмотря на недавние вспышки Дельты, число коронавирусов в Австралии остается низким по сравнению со многими другими странами, с 78 600 случаями и 1116 смертельными случаями.

Береклиан предупредил, что непривитым будет запрещено посещать любые общественные места, как только государство достигнет 70 %, когда будет обещана полная вакцинация большей свободы.

Если вы не вакцинированы, вы не можете пойти в кафе, или вы не можете пойти в ресторан, который она сказала, убеждая непривитых получить их уколы в ближайшее время.

Новый Южный Уэльс, эпицентр австралийской вспышки Дельты, сообщил о небольшом увеличении числа новых инфекций до 1259, большинство из которых в Сиднее, с 1127 во вторник и 12 смертей.

Австралия пытается подавить третью волну инфекций, которые поразили ее два крупнейших города, Сидней и Мельбурн, и столицу Канберры, вынуждая почти половину из 25 миллионов человек страны соблюдать строгие ограничения на пребывание дома.

Соседний штат Виктория в среду сообщил о новых случаях за второй прямой день до 423 новых случаев, как о уровне вакцинации от первой дозы, близком к 70%, примерно на неделю раньше графика, где некоторые ограничения ограничения на передвижение и прогулки будут смягчены.

Тем временем, по словам властей, районный город Мельбурн, расположенный в 115 км 71 к северо-западу от Балларата, начнет блокировку продолжительностью в одну неделю со среды вечером после того, как будут обнаружены четыре новых случая.

Мельбурн, столица штата, закрыта, в то время как большинство региональных районов Виктории вышли из жестких ограничений на пребывание в стране на прошлой неделе.