17 сентября Reuters - Технологическая консалтинговая компания Five 9 Inc рекомендовала акционерам проголосовать против сделки компании Zoom Video Communications Inc, которая на 14,7 млрд долларов США переводится на облачно-козового центра институционная компания Share Haiter Services, ссылаясь на проблемы экономического роста.

Несмотря на то, что смешанная компания имеет доступ к более крупному рынку, вся эта сделка обрекает пять 9 акционеров на более изменчивые акции, чьи перспективы роста стали менее убедительными, по мере того как общество склоняется к пост-патетическому окружению. С момента объявления о сделке 18 июля, акции Zoom потеряли более 106 их стоимости, в то время как пять 9 упали примерно воindows.

Победитель пандемии, чьи акции выросли почти на 396,2 % в прошлом году, Zoom сломил свое самое большое в истории приобретение для пяти девяти с целью расширить свои ключевые сервисы видеоконференцсвязи.

В начале этого месяца компания объявила об усовершенствованиях и расширении своих услуг, которые включали в себя лоббистов, чат, сетевое взаимодействие в надежде, что потребители будут продолжать использовать свою платформу для удаленной работы.

По словам ISS, новые добавления не оправдали опасения акционеров по поводу продолжения бизнеса, однако перспективы пяти 9 улучшились с момента объявления о приобретении и могут привлечь больше торгов, если сделка развалится.

Зум и пять 9 не были сразу же доступны для комментариев.

В этом году акции « Зума » увеличились почти на 18 % и выросли на 2,10 % в торговле на ранних стадиях, в то время как доля « пяти девяти » выросла на 2,5 %.