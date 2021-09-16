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Консультанты готовятся к праздничному сезону, поскольку возникают проблемы с цепочкой поставок.

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 17:35
5 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 17:35
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

День благодарения для потребительских рынков ещё через два месяца. Прошлой зимой Джефф Калхан покупал индейки в пищевой цепочке Tops Market LLC.

Топперс и другие американские операторы супермаркетов начали покупать индейки, пряники и клюквенный соус в начале этого года, стремясь предотвратить дефицит, который оставил некоторые полки пустыми в 2020 году. Производственные цепочки борются с проблемами производственно-сбытовых цепочек до того, что обычно является их самым большим временем в году, и некоторые руководители заявили, что они готовят потребителей к проведению более крупных собраний, чем в конце прошлого года, хотя становится все менее ясно, как люди будут проводить отпуск, по мере того как вариант дельты приводит к росту COVID на 19 случаев.

Мы задержали индейки на второй неделе февраля, сказал г-н Калхане, старший вице-президент по меркантилизации для Топса.

Руководители супермаркетов заявили, что они закупили много основных продуктов для отдыха после того, как заказали больше продуктов, таких как набивка и подливка из более широкого диапазона брендов, чем обычно, и многие пытаются получить товары быстрее, чтобы они могли быть размещены на их складах. Они говорят, что покупают товары раньше, чтобы гарантировать получение как можно большего количества продукта у поставщиков до праздников.

Тем не менее, розничные торговцы продуктами предупреждали, что потребители могут найти не все бренды, вкус или количество еды, которые они хотят купить на День благодарения и рождественские обеды. Потребители также могут видеть более высокие расходы на покупки в отпуск по мере того, как розничные торговцы справляются с более низкими затратами на транспорт, рабочую силу и товары, по их словам.

По мнению розничных торговцев, все четыре проблемы производственно-сбытовых цепочек остаются из-за нехватки рабочей силы и сырья. Целый ряд товаров, в том числе бутерброды и закуски, заканчивается, поскольку логистические проблемы для пищевой промышленности усугубляются. Компании не имеют водителей грузовиков и рабочих заводов, в то время как товары продолжают удерживаться в портах. По словам руководителей, супермаркеты иногда получают всего лишь 40% от того, что заказывали, по сравнению с предпандемическими днями, когда их было больше 90 %.

Находящиеся в Нью-Йорке Топс сообщили, что они начали готовиться к каникулу этого года, как только закончился прошлый год, размещая предварительные заказы на товары, которые оказалось трудно хранить на складе. Компания закупила каникулы, такие как соленые, красные и зелёные разбрызги для угощения, а также клюквенный соус, орехи и специи корица. С начала этого лета она размещала на своих складах замороженную индейку и другие предметы.

Некоторые розничные торговцы говорят, что их консервированная тыквенная продукция была отложена и планирует продавать больше магазинных версий в случае необходимости.

Поставщик услуг по доставке сельскохозяйственной продукции Скотт Кроуфорд заказывал индейку примерно за месяц до этого, - сказал Свежий прямой LLC, добавив, что компания заказала от 2 до 3 % больше, чтобы убедиться, что у нее будет достаточно. Компания Coninklike Ahold Delhaise NV, принадлежащая компании Free Direct, также ранее привозит другие предметы отдыха, в том числе сахар, муку и другие ингредиенты для приготовления продуктов питания, которые она продает.

Это плохая причина для вас потерять клиента, потому что у вас нет клюквы, сказал мистер Кроуфорд.

Компания SpartanNash Co. тратит больше на заработную плату и транспорт для того, чтобы зафиксировать рабочую силу, необходимую для того, чтобы держать свои запасы товаров, сказала Дэйв Петко, ее главный сотрудник по цепочкам поставок. Распределитель продовольствия на Среднем Западе, который планирует провести каникулы в этом году в течение 53 недель, проводит оценку того, сколько запасов ему понадобится, исходя из уровня COVID 19.

Некоторые сказали, что лучше потратить деньги, чем рисковать пустыми полками.

Мы хотели убедиться, что нас не оставят в покое, сказал Стив Смит, главный управляющий магазинов в южном Фуд-Сити, в августе начал продавать конфеты Хэллоуина по сравнению с типичной отправной точкой в октябре.

Продавцы продовольствия корректируют прогноз спроса и прогноз на основе объемов продаж. Некоторые сказали, что они обеспокоены тем, что, возможно, недооценили потребительский спрос : в этом году продажи в сельском хозяйстве были сильнее, чем ожидали многие розничные торговцы, даже по мере того, как исчезли пандемические ограничения на ресторанное ужин.

По словам руководителей, некоторые предметы, такие как консервированные помидоры, в последние недели уже находятся на низком уровне. Они добавили, что до сих пор не знают, насколько полными или своевременными будут их поставки от производителей, и что ничего не остается, когда они получают только часть того, что они заказали.

Мы принимаем больше, потому что знаем, что будет дефицит, отчасти из-за спроса, сказал Гус Лебак, президент дистрибьюторской компании " Красдейл Фудс Инк. ".

Некоторые руководители говорили, что сами потребители могли бы закупаться на праздничных собраниях раньше, чтобы избежать в последнюю минуту стресса от поиска основных продуктов. Представители индустрии говорят, что в магазинах покупатели не найдут пустые полки, но могут найти меньше разных предметов.

Возможно, это не те ярлыки, которые они использовали последние 20 лет, сказал Топс Калхане.

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