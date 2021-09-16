Конгрессмен Джим Джордан критикует Байдена за то, что он не справился с многочисленными кризисами
Рип Джим Джордан, Р-Охио, критиковал администрацию Байдена за неправильное урегулирование многочисленных кризисов и создание хаоса, прежде чем продолжать критиковать демократов за просьбу об увеличении государственной помощи для устранения этих кризисов, в частности для пограничной амнистии, в четверг Варни Ко.
РеП. Джейм Джордан : Если эти репортажи верны, то генерал Милли обошел нашего главнокомандующего, когда он был президентом Трампом, и если он действительно сказал китайцам : " Эй, если мы собираемся что-то сделать, мы собираемся предупредить вас, я имею в виду, что это так незаконно, так неправильно. А потом вы сочетаете это с полным обращением Фауси с COVID Это беспорядок, с которым эти ребята неправильно справились. И, естественно, президент Байден продолжает просить у них совета.
Что будет ответом демократов на налоговый законопроект стоимостью 3,5 триллиона долларов США? Чтобы предоставить амнистию 8 миллионам нелегальных иммигрантов.