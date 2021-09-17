Композитор Том Китт, лауреат премии Грэмми, объясняет, как пандемия повлияла на его карьеру

Зарубежка

Бродвейные шоу вернулись во вторник вечером после того, как были закрыты на полтора года после начала пандемии. Фан фавориты вроде Уикинга, Львиный Король и Гамильтон позволяют аудитории с масками и доказательством вакцинации вновь испытать свою магию. Джеймс Форд уже давно становился возродителем с тех пор, как Тони и Грэмми-победитель Том Котт стали его композитором.

Я так благодарен за то, что эти цели, которые двигались вокруг себя, прочно укоренились, - говорит Китт в Yahoo Financial Live. Я не могу сказать вам, что значит, вернуться в поезд, репетировать, быть в моем сообществе, создавать в комнате. Китт, который также получил премию Эмми в 2014 году и был назван Пулитцером за драматуальную премию за Пулитцерскую премию 2010 года, присоединился к Yahoo Financial Live, чтобы обсудить, как пандемия повлияла на его карьеру, закрытие и открытие Бродвея, а также его последний студийный альбом отражается. Самое трудное в том, что в начале 2020 года театральные двери должны были внезапно закрыться, это неопределенность и необходимость заложить работу для шоу, которое вот-вот должно было закрыться после паузы.

Это было довольно болезненно, сказал Китт. На самом деле, было много работы, чтобы доставить эти шоу туда, где они вот-вот откроются, а также внезапно осознать, что страх того, как вы двигаетесь по Нью-Йорку, был травматическим, согласно Китту, отражается, как песня, которая в конечном итоге превратилась в альбом. У неё есть несколько известных актрис Бродвей : Мэнди Гонсалес, Элизабет Стэнли, Хавьер Му оз, Хейди Бликенстафф и Элизабет Стэнли. Отражают всех детей Китта, которых, по его словам, так много учили ему на протяжении всей пандемии.

Китт сказал, что намерен сотрудничать с другими в проекте, чтобы обсудить так много различного опыта, который его коллеги-художники имели за последние полтора года. В начале, однако, он чувствовал, что в такое бурное время было сложно создать.

Одной из вещей, которые вывели меня из этого изначального состояния, когда я не хотел или мог что-то создать, было внезапное, говорить об этом моменте, сказал Китт. И это был разговор, который я имел с моей женой Рите, говорящей, что мир нуждается в художниках сейчас больше, чем когда-либо. Что касается продюсеров, с которыми он в настоящее время занимается, Кит сказал, что он только недавно начал репетицию для " Посетителя " в Общественном Театре ; Japged Little Pills начнет спектакли в октябре на Brodthurst Airter и Flying Over Sunset начнется репетиции в октябре с анонсированными, начинающимися в ноябре.

В настоящее время Китт номинирован на вторую премию Тони за лучшие оркестры за его работу над рок-музыкой Jangged Little Till. По словам Китта, никогда не стареет, чтобы вы были связаны друг с другом, чтобы вносить свой вклад в мир театра таким образом, чтобы связывать и двигать людей. И несколько шоу на Бродвее принесли номинации ( я очень благодарен ), некоторые из которых нет. Так что, когда свет светит на вас, вы просто осознаете, что цените его, живите в мгновение ока и просто прославляете всех, кто является частью этого, независимо от того, номинированы вы или нет.