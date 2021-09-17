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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Композитор Том Китт, лауреат премии Грэмми, объясняет, как пандемия повлияла на его карьеру

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 17:10
3 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 17:10
3 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Бродвейные шоу вернулись во вторник вечером после того, как были закрыты на полтора года после начала пандемии. Фан фавориты вроде Уикинга, Львиный Король и Гамильтон позволяют аудитории с масками и доказательством вакцинации вновь испытать свою магию. Джеймс Форд уже давно становился возродителем с тех пор, как Тони и Грэмми-победитель Том Котт стали его композитором.

Я так благодарен за то, что эти цели, которые двигались вокруг себя, прочно укоренились, - говорит Китт в Yahoo Financial Live. Я не могу сказать вам, что значит, вернуться в поезд, репетировать, быть в моем сообществе, создавать в комнате. Китт, который также получил премию Эмми в 2014 году и был назван Пулитцером за драматуальную премию за Пулитцерскую премию 2010 года, присоединился к Yahoo Financial Live, чтобы обсудить, как пандемия повлияла на его карьеру, закрытие и открытие Бродвея, а также его последний студийный альбом отражается. Самое трудное в том, что в начале 2020 года театральные двери должны были внезапно закрыться, это неопределенность и необходимость заложить работу для шоу, которое вот-вот должно было закрыться после паузы.

Это было довольно болезненно, сказал Китт. На самом деле, было много работы, чтобы доставить эти шоу туда, где они вот-вот откроются, а также внезапно осознать, что страх того, как вы двигаетесь по Нью-Йорку, был травматическим, согласно Китту, отражается, как песня, которая в конечном итоге превратилась в альбом. У неё есть несколько известных актрис Бродвей : Мэнди Гонсалес, Элизабет Стэнли, Хавьер Му оз, Хейди Бликенстафф и Элизабет Стэнли. Отражают всех детей Китта, которых, по его словам, так много учили ему на протяжении всей пандемии.

Китт сказал, что намерен сотрудничать с другими в проекте, чтобы обсудить так много различного опыта, который его коллеги-художники имели за последние полтора года. В начале, однако, он чувствовал, что в такое бурное время было сложно создать.

Одной из вещей, которые вывели меня из этого изначального состояния, когда я не хотел или мог что-то создать, было внезапное, говорить об этом моменте, сказал Китт. И это был разговор, который я имел с моей женой Рите, говорящей, что мир нуждается в художниках сейчас больше, чем когда-либо. Что касается продюсеров, с которыми он в настоящее время занимается, Кит сказал, что он только недавно начал репетицию для " Посетителя " в Общественном Театре ; Japged Little Pills начнет спектакли в октябре на Brodthurst Airter и Flying Over Sunset начнется репетиции в октябре с анонсированными, начинающимися в ноябре.

В настоящее время Китт номинирован на вторую премию Тони за лучшие оркестры за его работу над рок-музыкой Jangged Little Till. По словам Китта, никогда не стареет, чтобы вы были связаны друг с другом, чтобы вносить свой вклад в мир театра таким образом, чтобы связывать и двигать людей. И несколько шоу на Бродвее принесли номинации ( я очень благодарен ), некоторые из которых нет. Так что, когда свет светит на вас, вы просто осознаете, что цените его, живите в мгновение ока и просто прославляете всех, кто является частью этого, независимо от того, номинированы вы или нет.

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Бродвейский театр
Бродхёрст
Элизабет Стэнли ( актриса )
Heidi Blicenstap
Мэнди Гонсалес
The Public Theater
Tom Kitt ( Music )
Зимний садовый сад
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