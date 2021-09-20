Компания, выпускающая кредитные карты, отозвала пожертвования для левой группы
Открытие прекратило обработку пожертвований американской организации левого толка, обвиненной в поддержке палестинских террористов и коррупции
Компания кредитных карт в прошлом месяце заблокировала пожертвования в Альянс за глобальную справедливость AFGJ, который предоставляет финансирование Samidun Palestine Solidarity Network, группе, которую Израиль впервые назвал террористической организацией в начале этого года, Washington Free Beacon сообщил о первой.
Марк Гриндорфер основал Захор, критиковал действия компании Discow, но хвалил другие компании, производящие кредитные карточки, за то, что они не последовали этому примеру.
MasterCard, Visa и American Express начали блокировать пожертвования Самидуну в январе 2020 года, но в настоящее время разрешают пожертвования AFGJ, которая позволяет людям пожертвовать Самидуну через свой веб-сайт, отметил Free Beacon.
Существует несколько федеральных законов, запрещающих финансирование организаций, связанных с терроризмом, и мы общались с четырьмя компаниями по кредитным картам AmEX, Visa и MasterCard, а также с открытием, использованным Альянсом за глобальную справедливость в интересах Самидуна, Гриндорф рассказал Fox News в своем заявлении.
Что нас удивило, так это то, что только открытие, казалось, понимало закон и риски, с которыми он сталкивается, нарушая закон, продолжал он. В данном случае открытие, возможно, сделало правильный шаг, отключив финансирование терроризма, но мы не можем поверить, что на него не ответили три другие компании и, по-видимому, не прекратили финансирование Самидуна.