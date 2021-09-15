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Зарубежка
Компания Telenor Group инвестирует 1 миллиард долларов в стартап Карузелл
15 сентября, 2021 10:35
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Русская планета
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Согласно заявлению компании в среду, эти инвестиции приносят Каруселлу стоимость до 1,1 миллиарда долларов.
Карузелл присоединяется к растущему числу частных стартапов стоимостью более 1 млрд долларов США в Сингапуре. Стартап был основан в 2012 году, и в его числе – Telenor Group, Rakuten Ventures, Naver и Sequoia Capital India.
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