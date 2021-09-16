Зарубежка

Согласно сообщениям, компания Maryland Seafood Company и ее владелец признали себя виновными в среду после того, как их обвинили в найме как минимум 89 нелегальных иммигрантов и недобровольном визовом мошенничестве.

Некоторые сотрудники в Соединенных Штатах имели юридический статус, в том числе и те, кто участвовал в процедурах депортации, по сообщению Washington Times.

Компания была названа Капитаном. Компания Seafood Inc., принадлежащая Филипу Джейми Харрингтону III, 50 лет из округа Дорчестер, сообщила Бэй News of Dorchester.

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Капитал. У Робинсона будет пять лет для работы в течение восьмилетнего периода в качестве полицейских в течение одного из тех дней. Согласно заявлению, сделанному в прессе, генеральный прокурор США Джонатан Ленцер из округа Мэриленд заявил, что « Seafood » и ее владельцы совершили расчетный шаблон визового мошенничества, который не только обманул правительство, но и привел к более низкой заработной плате для их сотрудников.

Вместо того чтобы следовать правилам, которым следуют другие компании, ответчики манипулировали визовой программой H-2 B с единственной целью увеличить свои прибыли за счет своих сотрудников и на справедливый рынок. Документы суда были неясны, почему офицер армии США был во главе войны и контроля? Служба по вопросам гражданства и иммиграции посетила компанию в 2017 году, но проверка была проведена администрацией Трампа в связи с нападками на работодателей, подозреваемых в злоупотреблениях визовой системой, по сообщению газеты Times.

Согласно докладу, при администрации Байдена, предыдущий лимит на 66000 H-2 B виз был поднят на 22 000 человек.

Согласно отчету, компания обрабатывает и распределяет лед и производит морепродукты. Газета новостей сообщила, что она принимала участие в визовой программе H-2 B в течение более 10 лет, поскольку нанимала сезонных рабочих для заполнения должностей иммигрантов.

Однако, по данным властей, компания представила ложное и неточное описание должностных обязанностей в рамках программы H-2 B, чтобы выплатить более низкую заработную плату временным работникам примерно на 6 долларов США меньше в час, согласно Таймс. Согласно отчету, рабочие места включали в себя ледовое производство, обработку устриц и вождение грузовиков.

В рамках своей сделки о признании вины Джейми Харрингтон признал, что заработная плата сотрудников была бы выше, если бы компания предоставила правдивую информацию о своих заявках на получение визы, как сообщило Bay to Bay News.

Харрингтон также признал, что некоторые рабочие были назначены на работу в другие компании, которыми он владел в нарушение закона, сообщил « Таймс ».