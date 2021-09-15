Компания мобильного каталога TrueCaller, чтобы перечислить свои акции класса B на Nasdaq
СТОКГОЛЬМ, 15 сентября Reuters - Шведский мобильный справочник и служба идентификации звонков True Caller сообщила, что планирует перечислить свои акции класса B на Nasdaq Stock.
Согласно заявлению компании, в зависимости от условий рынка листинг предполагается завершить в течение четвертого квартала этого года.
Нами Зуррингхалам и Алан Мамеди, основавшие True Caller в 2009 году, намерены контролировать большинство голосовых прав компании, владея акциями класса А.
Многие основатели технологий используют акции двойного класса для предотвращения коррупции после котировок на враждебных рынках и сохраняют контроль над своими компаниями, чтобы работать в соответствии с их долгосрочной концепцией и защищать себя от публичных поглощений.
Однако критики утверждают, что https : www.reuters.com. com me-usi-investing- idUSKCN 1 MX 37 C, что ограниченное право голоса может привести к плохому управлению и изолированному корпоративному надзору.
Мы получили большую поддержку от акционеров, чтобы применить это, - сказал генеральный директор Мамеди в своем интервью.
Среди инвесторов " Секьюия ", " Атомия ", " OpenOcean " и " Кляйнер Перкинс " принадлежат более 10% компаний.
Мамеди отказался предоставить соотношение голосов между двумя классами акций.
У компании около 280 миллионов ежедневных активных пользователей, и она считает Индию крупнейшим рынком для всех клиентов.
Истинный консалтинг планирует использовать валовые доходы примерно в 1 миллиарде шведских королей 116,08 миллионов долларов, чтобы расширить свой бизнес на существующих рынках и внедрить новые.
На некоторых из Западных рынков, таких как США, мы видели хорошую тягу, и мы верим, что со временем эти рынки станут для нас более интересными, и мы уже начали инвестировать в эти рынки, сказал Мамеди.