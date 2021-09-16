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Компании стекаются, чтобы хеджировать свои валютные риски

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 14:10
4 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 14:10
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

ЛОНДОН, 16 сентября : Reuters - Бум в корпоративных сделках, растущие затраты на вклады и внимание к краткосрочным денежным потокам заставил компании прыгнуть, чтобы застраховать свои валютные риски в этом году, дав толчок банкам, которые продают товары иностранной валюты.

Корпоративные казначеи говорят, что пандемия, которая привела к тому, что доходы лопнули до резкого подъема в этом году в 2020 году, побудила многих хеджировать валютный риск чаще.

Безудержное давление со стороны производственно-сбытовых цепочек и резкий рост стоимости сырья и других производственных затрат, которые в основном номинированы в долларах США, являются причиной для компаний блокировать цены, а не новые.

А всплеск слияний и поглощений по мере того, как начинается восстановление, также поднимает корпоративный спрос на иностранные валюты. Мировой бизнес в этом году находится на рекордно высоком уровне : по данным Refinitiv, к концу сентября уже было совершено 3,9 триллиона транзакций.

Многонациональные фирмы входят в число тех, кто повысил свою деятельность на валютном рынке.

Корпоративный казначей из одной фирмы FTSE 100 сказал, что ее ревизоры сказали компании, чтобы она более эффективно хеджировала свои риски и гарантировала, что мы только хеджируем видимый поток доходов, что привело к увеличению объемов и размера сделок. Казначейство говорит, что средняя сделка с хеджированием среди других крупных британских фирм составляла от 5 до 10 миллионов долларов с 20 миллионов до пандемии.

В последние месяцы активизировалась корпоративная деятельность по хеджированию, т.к. сократилось количество временных хеджеров компаний, чтобы застраховать себя от FX, - говорит Нареш Аггарваль, политический директор Лондонской ассоциации корпоративных казначеев ( http://www.fxchange.org / ).

Это благо для валютных торговых бюро, компенсируя недавнее снижение доходов от клиентов-инвесторов.

Деятельность игроков финансового рынка, в том числе менеджеров активов и фондов хеджирования, в прошлом году подскочила, так как пандемическая неопределенность усилила волатильность FX, но на более спокойном рынке в этом году они сократили торговлю.

Вместо этого банки получают выгоду от увеличения активности от фирм, которые борются за хеджирование, заимствование или расширение за рубежом. JP Morgan, UBS и Deutsche Bank являются тремя крупнейшими банками по рыночной доле на валютных рынках в 6,6 триллионов долларов в день, согласно опросу экономистов EuroMonity.

Данные об объемах иностранной валюты в масштабах всего рынка имеют утечку, но самые последние цифры указывают на скачок в корпоративном обороте.

Согласно данным Банка Англии, корпоративная активность на Лондонских международных биржевых рынках в среднем составляла 117 миллиардов долларов в день в апреле, что на 16,1 % больше, чем шесть месяцев раньше.

Рост объёмов акций в масштабах всего рынка, прокси для корпоративной деятельности, немного опережает рост нефинансового сектора в 15,6 %, данные о торговле в крупнейшем в мире валютном центре показывают.

Рассел Ласкала, мировой руководитель FX в Deutsche Bank, заявил, что доходы FX, вырученные от корпоративной клиентской базы банка, значительно выросли на уровне 2019 года и помогли компенсировать сокращение торговли инвесторами, хотя он отказался давать цифры.

Плохая конкуренция за бизнес финансовых клиентов сократила прибыль банков. Компании в этой области могли бы предоставить больше и прибыльных бизнес-опционов.

Ласкала сообщил, что Deutsche Bank практически ежедневно устанавливает более выгодные, но необычные цены для компаний. Компании ведут больше дел, им нужно больше хеджировать, они расширяются, они берут займы и заключают много трансграничных сделок. Во время предыдущих кризисов все было совсем по-другому, они не были такими сильными и играли в защиту, сказал он.

12 крупнейших инвестиционных банков заработали 28 миллиардов долларов в доходах после торговли товарами, облигациями и валютами в первом квартале 2021 года, что на 15 % больше, чем год назад, согласно данным коалиции зеленых чинов. Это был самый большой доход в первом квартале для банковского бизнеса за последние шесть лет.

Малые и средние коммерческие МСП активизировали торговлю ФКС.

Лоран Дескаут, генеральный директор платёжного бизнеса Neo, заявил, что оборот возрос после медленного начала его трансграничного бизнеса.

Компания оплатила 1 миллиард долларовых транзакций к концу августа, большая часть которых была произведена в течение последних нескольких месяцев, - сказал Дескаут, добавив, что фирмы отказываются от более сложных опционных продуктов для более сложных инструментов, таких как форвардные контракты.

Цепочки поставок, признаки роста инфляции и неуверенность в силе восстановления экономики должны поддерживать рост объёмов корпоративных хеджирования FX.

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