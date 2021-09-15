Комиссия ЕС должна вновь открыть бюджетные правила в течение нескольких недель
СТРАСБУРГ, Франс Рейтер - Европейская комиссия возобновит пересмотр Бюджетных правил ЕС через несколько недель с целью согласования реформы к 2023 году, как заявил в среду руководитель Комиссии Урсула фон дер Лейен.
Правила, которые ограничивают правительственные заимствования для поддержания стоимости евро, были приостановлены с 2020 года, чтобы дать правительствам свободу действий для борьбы с экономическим спадом, вызванным пандемией коронавируса.
Но расходы, необходимые для борьбы с изменением климата и большими долгами, вызванными пандемическими расходами, требуют изменения правил.
Комиссия вновь запустит Обзор экономического управления в ближайшие недели. Цель состоит в том, чтобы достичь консенсуса по поводу продвижения вперед задолго до того, как 2023 год, фон дер Лейен, заявил в своей ежегодной политической речи в Европейском парламенте.