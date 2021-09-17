Количество буровых установок для добычи нефти и газа в США за неделю достигло 50 процентов
17 сентября Reuters - Американские энергетические фирмы добавили нефтегазовые установки на вторую неделю подряд, хотя количество единиц в Мексиканском заливе не изменилось после того, как ураган Ида обрушился на побережье две недели назад.
Четвёртое оффшорный залив Мексики были закрыты две недели назад из-за того, что « Ida-Stantes » останется закрытой, фирма « Энергетические службы » Бейкер Хьюз Ко., о которой было объявлено в своем докладе в пятницу, за которым внимательно следят. На прошлой неделе на службу вернулось четыре из этих офшорных коробок. По словам Бейкера Хьюза, нефтегазовый счет, который является первым показателем будущей производительности, вырос в течение недели, предшествующей 17-ому сентябрю 2020 года, в девяти- 512 раз,
В результате, общая сумма подделок составляет 257 подделок, или 101,10, в течение 31 прошлогодних событий.
На этой неделе нефтяные вышки поднялись до 10 до 411, что было самым высоким с апреля 2020 года, в то время как Gas & Power Inc. – до 100.
В пятницу американское сырое будущее торговало за баррель, потребовав четвёртого еженедельного выигрыша, благодаря медленному восстановлению производства после двух ураганов в Мексиканском заливе и после трех сильных засушливых условий в Мексиканском заливе.
В целом, количество нефтегазовой подсчёта увеличилось в течение 13 месяцев подряд до августа, так как рост цен на нефть заставил бурителей вернуться в колодец.